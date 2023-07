Hoog Catharijne viert feest!

Hoog Catharijne bestaat dit jaar maar liefst 50 jaar en viert haar gouden jubileum deze zomer met een speciale campagne en feestprogramma.

Om het 50-jarig bestaan van Hoog Catharijne te vieren vinden in de maanden juli, augustus en september elke week speciale events en verrassingen plaats in en rondom het winkelcentrum. Zo zijn er optredens, spectaculaire attracties, winacties en allerlei entertainment voor jong en oud. Ook wordt in het winkelcentrum deze maand een pop-up experience geopend waar je de geschiedenis van Hoog Catharijne op interactieve wijze kan beleven.