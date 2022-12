Hoppenbrouwers zoekt technisch talent

De Utrechtse vestiging van Hoppenbrouwers Techniek is in enkele jaren gegroeid van 3 naar 40 medewerkers en wil de komende jaren nóg verder doorgroeien. Groei jij met ze mee?

Hoppenbrouwers Utrecht is een zelfstandig opererende vestiging die nauw samenwerkt met de andere Hoppenbrouwers-vestigingen in de regio. Het bedrijf focust zich op industriële automatisering binnen waterschappen en drinkwaterbedrijven. Daarnaast werkt deze vestiging aan zonne-energieprojecten en elektrotechnische installaties binnen de utiliteit.

Eigen praktijkschool

Donderdag 17 november heeft Hoppenbrouwers een eigen praktijkschool en Hoppenbrouwers Experience Center in Utrecht geopend. Hier kunnen jongeren en zij-instromers leren en werken combineren voor een baan in de techniek. Dit is de zestiende praktijkschool van Hoppenbrouwers in Nederland en zij streven ernaar om in al haar vestigingen een praktijkschool te openen. De komende jaren wil het bedrijf groeien naar 40 vestigingen verspreid over het land en naar 5000 medewerkers. Om dat te kunnen bereiken, is goed personeel onontbeerlijk.

De technisch dienstverlener gelooft in eigen kweek en doorstroom van onderaf, zodat mensen vanaf een zo jong mogelijke leeftijd met het bedrijf kunnen meegroeien. Om meer jongeren te enthousiasmeren voor een baan in de techniek wordt veel geïnvesteerd in het contact met scholen, snuffelstages en de eigen vakkundige praktijkscholen.

Vestigingsleider Mark Rensel geeft aan: ‘Met de opening van een eigen praktijkschool in Utrecht kunnen we iedereen met interesse in onder meer elektrotechniek, zelf opleiden. Ze doen praktijkervaring op, krijgen intensieve begeleiding, draaien mee als volwaardig medewerker en hebben kans op een vast contract. Op deze manier zorgen ervaren technici voor kennisoverdracht aan jonge bbl’ers en zorgen we voor doorstroom in de technische sector. Bovendien voorkomen we op deze manier dat kennis en ontwikkeling stagneert. En vanzelfsprekend zijn zij-instromers en andere vak-techneuten natuurlijk ook meer dan welkom in ons bedrijf.’

Bij aanvang van het huidige schooljaar zijn in de praktijkschool in Utrecht al een aantal nieuwe BBL-leerlingen en zij-instromers gestart en is er nog plek voor een aantal enthousiaste BBL-leerlingen. Ook biedt Hoppenbrouwers stageplaatsen aan op zowel MBO- als HBO-niveau. En mochten studenten een bijbaan zoeken als werkstudent, dan zijn ze van harte uitgenodigd om kennis te maken.

Over Hoppenbrouwers Techniek

Hoppenbrouwers Techniek is de technische dienstverlener die van A tot Z ontzorgt. Het bedrijf begon iets meer dan 100 jaar geleden als éénmanszaak in Udenhout. Nu ontwerpt, installeert en onderhoudt Hoppenbrouwers vanuit 19 vestigingen in Nederland elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties voor bedrijfsleven, industrie, zorginstellingen, scholen en particulieren.

De ruim 1750 medewerkers staan op één binnen het bedrijf; tevreden medewerkers zorgen tenslotte voor tevreden klanten. Met plezier helpen zij de ambitie van Hoppenbrouwers waar te maken: de beste en meest duurzame technisch dienstverlener van Nederland worden.