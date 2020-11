Horeca aan huis of een nachtje uit

Dat de horeca hun deuren weer moest sluiten kwam voor iedereen als een domper. Een essentieel onderdeel van onze cultuur én onze stad is ontoegankelijk geworden. Maar waar inmiddels wel is bewezen was dat juist ondernemers in deze branche weerbaar en creatief zijn, wordt dat nu voor de tweede keer duidelijk. Van borrelboxen en lunchpakketten tot oesters met prosecco en culinaire vijfgangendiners; de Utrechtse cafés en restaurants zijn in no-time omgetoverd tot de beste bezorg- en afhaallocaties.

En wil je er toch graag even uit? Boek dan een nachtje weg in je eigen stad, want als hotelgast kun je wél dineren en Utrechtse hotels doen er dan ook alles aan om een feestje te maken van jouw staycation!

Slapen

Even bij komen bij Brass

Overnachten in het hart van de stad en genieten van een heerlijk vier-of zes gangendiner? Bij Brass kan het. Uiteraard met bijpassende wijn én heerlijk ontbijt. Alleen diner? Haal dan op vrijdag of zaterdag de Comfort foodbox.

www.brass-utrecht.nl

Er samen even covid-proof tussenuit

Behoefte aan quality time met z’n tweeën? Voor € 64,50 p.p. boek je een volledige avond uit inclusief overnachting bij BUNK. Een driegangendiner in het restaurant, een heerlijke hotelovernachting en de volgende ochtend een uitgebreid ontbijt.

www.bunkhotels.com/utrecht/offers

In-Room dining in een suite

City Center Lodge Utrecht komt samen met Bistro Madeleine met een unieke ervaring: In-Room-Dining; romantisch dineren in een van de unieke Junior Suites. Geniet van de lekkerste gerechten en wijnen. (ook na 20:00 uur)

www.citycenterlodge.nl

Een nachtje wonen in een wijnbar

Slapen en dineren in een wijnbar. Als dat niet klinkt als de ultieme staycation…Wijnbar en bistro Zies is gesloten, maar biedt in combinatie met een overnachting in het hotel een vier-gangen Gourmet tapasmenu in de wijnbar.

www.zies-utrecht.nl

Slapen in een oase van rust

Coronaproof overnachten én culinaire genieten? Het kan bij Star Lodge Hotels! bar/Bistro Madeleine verzorgt exclusief voor gasten van Star Lodge Hotels het diner!

www.starlodge.nl

Echt lekker slapen bij Mary K

Een verandering van omgeving en een (of meer) heerlijke nacht(en) doorbrengen in het gezellige, eco-friendly Mary K Hotel? Dat kan. Dit kleinschalige boetiekhotel biedt alles voor een fijne get-away. Tip: vraag om een kamer met een buiten.

www.marykhotel.com

Vakantiegevoel bij The Anthony

Slapen én eten in een oase van ruimte, rust en schoonheid. The Anthony, gevestigd in een prachtig oud klooster aan de Kanaalstraat, biedt overnachtingen in de beeldige kamers en diners in haar brasserie Monk. Echt even weg!

www.zies-utrecht.nl

Genieten in de nieuwste aanwinst van Utrecht

Utrechts nieuwste hotel The Nox en restaurant Hemel & Aarde (in hetzelfde pand) hebben een geweldige Stars Align special; een overnachting en heerlijk 4-gangen diner bij jou op de kamer en ontbijt op bed. € 125 p.p.

www.thenoxhotel.com

Slapen, eten en shoppen!

In een van de heerlijke kamers op de Steenweg of in de spectaculaire werfkelder geniet je van een diner van Madeleine, onbeperkt Netflix, ontbijt van Anne&Max én een privé shopmoment bij FRED. Met €100 shoptegoed!

www.cozypillow.nl

Ruimte, luxe en ontspanning

Dat je bij KarelV geen gebrek aan ruimte hebt mag duidelijk zijn. De lockdown biedt het ultieme excuus om eens in je eigen stad te genieten van deze oase van luxe, gastvrijheid, culinaire hoogstandjes en het waanzinnige complex zelf.

www.karelv.nl

Eten

Winkel, bakkerij en afhaal

Bij Vroeg kun je zeven dagen per week tot 19:00 uur terecht voor producten uit de bakkerij en de winkel en voor broodjes en gerechten uit het restaurant. Bereid met echt ambacht en ingrediënten uit de streek. Proef het zelf.

www.vroeg.nl

Van high-tea tot kaasfondue

De Bakkerswinkel staat misschien wel het meest bekend om de fameuze high-tea, maar sinds de crisis blijft ook de kaasfondue niet onopgemerkt. Kies voor een bakkersbrunch, picknick pakket, high-tea of kaasfondue en geniet heerlijk vanuit huis.

www.bakkerswinkelutrecht.nl

Haal je lekkers op de Voorstraat

Elke ochtend tussen 9 en 10 bezorgen de ontdekkers bestellingen in de omliggende wijken, waarna ze de deuren open gooien voor take away! Ze vullen op reservering ook mooie ontbijtboxen, high tea boxen en speciale boxen voor Sinterklaas en Kerst.

www.deontdekkingutrecht.nl

Do it yourself met Broei

BROEI blijft elke dag open van 9:00 – 21:00 voor koffie, lunch, gebak en te gekke groentegerechten! Elke week verzorgen ze daarnaast een DIY 3-gangen menu op vrijdag, zaterdag en zondag met een wisselend thema. Afhalen of thuisbezorgd.

www.broei-utrecht.nl

Biertjes, borrels en lekker eten

natuurlijk zien we jullie altijd graag op ons terras, maar voor nu verwennen we je op afstand met onze Hofman-klassiekers. Bestel je favoriete biertje, borrelpakketten en gerechten nu via de website! Hofman (bij jou) thuis.

www.hofman-utrecht.nl

Gewoon heel erg lekker

Burgers, steaks of saté; restaurant Ruig zorgt voor de lekkerste maaltijden bij jou thuis. Van een klassieke T-bone tot een vegan falafelburger, Ruig heeft voor ieder wat wils.

www.restaurant-ruig.nl

Culinair aan huis

Thuis heerlijk genieten van een uitgebreid 4, 5 of 6 gangen diner? De Goedheyd serveert een zo goed als kant en klaar diner wat je, met goed gezelschap, leuke muziek en een heerlijk glas wijn, niet snel vergeten zal.

www.degoedheyd.nl

Ein Bisschen Deutschland

Kartoffel is een Duits georiënteerd pretentieloos restaurant waar je kunt genieten van Duitse gerechten en natuurlijk van Duits bier! Donderdag t/m zondag is afhalen en bezorgen mogelijk. App je bestelling naar 030-2381338 of bel op dit nummer.

www.kartoffel.nl

Vers, vegan en verdomd lekker

Het beste plantaardige menu geserveerd aan je eigen keukentafel! Waku Waku biedt zeven dagen in de week een heerlijk 100% vegan menu aan, thuisbezorgd of af te halen aan het Vredenbrug.

www.wakuwaku.nl

The Good kind of junk

Creëer je eigen vegan kapsalon online en laat hem thuis bezorgen, of haal hem op bij zusterrestaurant Waku Waku. Heerlijke junk food, 100% plantaardig.

www.facebook.com/kapsalonfabriek

Alles voor de lekkerste lunch

Zin in een lekkere lunch maar geen tijd om de deur uit te gaan? Of wil je je benen wel even strekken, maar niet wachten totdat je eten klaar is? 30ml biedt hun uitgebreide assortiment om thuis te laten bezorgen of op een specifiek tijdstip af te halen.

www.30ml.nl/nachtegaalstraat

Haal Stan naar huis

De vrijdagmiddag aan de bar bij Stan&Co moet je helaas voorlopig missen, maar gelukkig kun je de hele menukaart, inclusief cocktails, bestellen om af te halen of te laten bezorgen, 7 dagen in de week en altijd lekker.

www.stan-co.nl

Lokaal, vers en gezond

Thuisblijven kan lekkerder! Verwen jezelf met de lunch- & dinerbox to-go. Vers bereid met lokale ingrediënten; smaakvol, verrassend én gezond.

www.thegreenhouserestaurant.nl

Dagverse maaltijden en salades

Thuis genieten van authentieke dagverse Hummus, geserveerd als volledige maaltijd met een keuze uit diverse toppings. Altijd met een geroosterde pita en heerlijke olijven en zoetzure augurken.

www.juulshummus.nl

Verace pizza Napoletana

Pizza Beppe biedt pizza’s gemaakt volgens authentiek Napolitaans recept. Speciaal voor thuis hebben ze 6 Beppe boxes; package deals met pizza, wijn/peroni en een tiramisu. Geen keuze-stress en een goede deal.

www.pizzabeppe.nl

Maatschappelijk en betrokken

ZiZo is niet zomaar een eetcafé, maar één waar mensen met een beperking met veel liefde voor je klaarstaan. Ook in deze tijd! Je hebt de keuze uit verschillende maaltijden en nagerechten. Het menu vind je op de site. Zie dat doen we zo!

www.zizo-online.nl

Always open for good times

Of je nou kiest voor McDrive, McDelivery of Take Out, het team van McDonalds staat nu gewoon voor je klaar. De filialen in Utrecht zijn volledig corona-proof ingericht en bieden jouw favoriete items elke dag van de week.

www.mcdonaldsrestaurant.nl/utrecht

De Utrechter lanceert de Flatbreadbar

Inmiddels is het nieuwe pop-up concept Flatbreadbar bij de Utrechter een aantal weken open. de wereldse en zeer smaakvolle gerechten en flatbreads worden erg goed ontvangen. De kortingscode: FREEDELIVRY is nog steeds geldig.

www.flatbreadbar.com