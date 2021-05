Horeca Utrecht is op zoek naar collega’s

Vanaf 28 april is de horeca voorzichtig weer van het slot gegaan. Vanaf dat moment kunnen we allemaal weer genieten van een lekker hapje en een verfrissend drankje op één van de terrassen in onze prachtige stad. Dat betekent dat er een groot aantal horeca zaken weer op zoek is naar leuke nieuwe collega’s!

Heb jij een hart voor de horeca en kan je niet wachten om weer te beginnen? Wij hebben speciaal voor de echte horeca tijgers een aantal vacatures op een rijtje gezet.

Vacature Assistent bedrijfsleider Broei

Heb jij ruime ervaring als leidinggevende in de horeca, ben jij degene die ons team gaat aansturen en wil jij onze gasten in de watten leggen? ga dan naar broei-utrecht.com/vacatures en solliciteer!

Vacature floormanagers en bedieningsmedewerkers op zuid

Heb jij zin om deze zomer lekker te knallen op ons zonnige terras? Wij zoeken energieke,

enthousiaste en professionele collega’s die ons team komen versterken. Heb je ervaring in de horeca of als floormanager? Mail je cv en korte motivatie naar [email protected]

Vacature restaurant Badhuis

Restaurant Badhuis zoekt enthousiaste collega’s. Wil jij werken met een nieuw en jong team in een prachtig restaurant? Wij zoeken part-time bediening. Mail je motivatie en CV naar [email protected]

Vacature wijnbar & bistro ZIES

De leukste wijnbar & bistro van Utrecht zoekt medewerkers bediening PT/FT!

Ben je gek van wijn en goed eten? En op zoek naar een baan waar je veel kan leren?

Bij ZIES werken we in een klein, gepassioneerd team, waarin veel ruimte is voor kennisontwikkeling. Interesse? Mail naar [email protected].

Restaurant Camping Ganspoort zoekt zelfstandig werkende kok

Onder leiding van de Chef-kok bereiden onze koks alle producten zo lekker, zo efficiënt en zoveel mogelijk zelf. Alle koks hebben een belangrijke stem in de samenstelling van de menukaart. Is dit binnenkort jouw werkterrein? Mail jouw motivatie en CV naar [email protected]