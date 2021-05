Horeca Utrecht is weer op zoek naar collega’s

Vanaf heden zijn de buitenterrassen van de horeca langer open en kunnen we vanaf 06:00 uur tot 20:00 uur weer extra genieten van lekkere hapjes en verfrissende drankjes. Dat betekent dat er een groot aantal horecazaken weer op zoek is naar nieuws personeel!

Ben jij op zoek naar een baan en heb je hart voor de horeca? Bekijk dan onderstaande vacatures!

Vacature bediening Restaurant

Wij zoeken een leuke, gezellige, flexibele collega voor in de bediening. Ervaring, leeftijd, geaardheid en afkomst is niet belangrijk. Wel bereidheid om te leren. We maken er samen 2á3 avonden in de week voor de gasten een feestje van en leggen iedereen in de watten. Mail ons op [email protected]

Meneer Potter en Noda zoeken nieuwe collega’s!

Of je nu op zoek bent naar vast werk of tijdelijk werk, fulltime of parttime, in de keuken of in de bediening… Bij Meneer Potter en Noda is er voor ieder wat wils! Lijkt het jou leuk om onderdeel te zijn van onze teams en te werken op deze toffe nieuwe locaties? Bekijk de vacatures op www.peopleandfood.nl of neem contact op met Marike Dölle, [email protected] of 030 – 303 55 76.

Werken als crew member bij KAUAI

Bij KAUAI bereiden enthousiaste medewerkers de hele dag door bijzondere wraps, smoothies, salades en ander lekkers. Vers en snel, onder het oog van hun gasten. Instagrammable mooi, supersmakelijk en altijd gezond. Daarmee geeft KAUAI iedereen de energie om van de dag te genieten. Lijkt het jou leuk om onderdeel te zijn van ons team? Bekijk de vacature op www.peopleandfood.nl/kauai of neem contact op met Marike Dölle, [email protected] of 030 – 303 55 76.

Vacature bediening De Keuken van Gastmaal

Alles draait om aandacht in De Keuken van Gastmaal. Aandacht voor product, aandacht voor natuur en aandacht voor elkaar. De Keuken Van Gastmaal zoekt: BEDIENING. Heb jij de juiste energie om bij ons aan de slag te gaan? Een klein maar hecht team zoekt nog een bedieningsmedewerker. Ben je enthousiast, leergierig en je werkt graag in een gepassioneerd team stuur dan je cv naar [email protected] t.a.v. Erik

Vacatures Grand Hotel Karel V

Grand Hotel Karel V is de plek voor een leuke bijbaan van portier tot afwasser en van medewerker banqueting tot stagiair bistro/restaurant. Wij bieden de leukste bijbanen aan in het centrum van Utrecht. Ben je op zoek naar een bijbaan in een vijfsterren hotel? Bekijk alle vacatures op www.karelv.nl/vacatures en solliciteer. Uitdagende baan, leuke collega’s en meer!

Vacature Floormanager Restaurant Hygge

Hygge is een Deens woord en staat voor een fijne warme sfeer, genieten van de goede dingen in het leven met fijne mensen om je heen. Is dit ook iets dat bij jou past? Ben jij diegene die ons team gaat aansturen en wil je onze gasten in de watten leggen? Heb je minimaal 2 jaar ervaring als eerste medewerker bediening of als Floormanager? Ga dan naar hygge-utrecht.nl/vacature en solliciteer!