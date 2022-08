Huis Van Ravesteyn: architectonisch hoogstandje

Vrijwel iedere Utrechter is er wel eens langs gefietst op weg naar de Uithof of naar Rhijnauwen, het fraaie gele huis met het ronde raam. Dit huis, ontworpen door architect Sybold van Ravesteyn en bijna 50 jaar door hem bewoond, is nu te bezoeken als één van de Museumhuizen van Vereniging Hendrick de Keyser . Een must voor elke Utrechter om ook eens binnen te kijken!

Iconische gevel

Zowel het exterieur als interieur zijn bijzonder en nog steeds grotendeels in originele staat. Een iconische blikvanger is de grote ronde gevel van glas wat zorgt voor een enorme lichtinval. Uniek is dat de woon, werk- en zitkamer zich allemaal in dezelfde ruimte bevinden dankzij een slim uitgedachte en sterke bouwconstructie.

Eigen stijl

Van Ravesteyn, bekend als de ‘architect van de spoorwegen’, introduceerde een eigen stijl op het Nieuwe Bouwen. Zijn eigen huis is daarvan een perfect voorbeeld. Geïnspireerd op Italiaanse barok heeft het huis boogvensters en veel golvende lijnen, ronde vormen en krullen. De ronde lijnen zie je ook terug in de meubels, plafond en enorme lichtbak boven zijn werktafel. Een even prachtige als functionele verlichting. De versieringen en rondingen zijn geïnspireerd op zijn verzameling porselein dat in de woonkamer is uitgestald.

Functioneel en praktisch

Bij het ontwerpen van de meubels hield hij rekening met hygiëne en functionaliteit. Veel ingebouwde kasten besparen ruimte. Vaste en zwevende bevestiging aan de muur scheelt schoonmaken. Het doorgeefluikje tussen keuken en woonkamer waarin je een heel dienblad in een keer kon doorschuiven scheelt lopen.

Trein

Opvallend is dat de connectie met de Nederlandse Spoorwegen, waar Van Ravesteyn jarenlang als architect werkte en ook 12 stations voor ontwierp, duidelijk terug te zien in een aantal elementen in zijn huis. Zoals de aluminiumplinten en WC-deur. Soms lijkt het net alsof je in de trein zit!

Zet al je zintuigen in

Uniek is dat je alles mag aanraken. Je waant je letterlijk Sybold van Ravesteyn. Je mag alle kasten en deuren openen, plaats nemen aan de tekentafel van de architect en je buigen over de plattegrond van het huis. Of neem plaats in de rotan stoeltjes en geniet van zijn favoriete muziek.

Veel bezoekers zeggen: ‘Prachtig, een huis waarin ik zelf zou kunnen wonen.’

Openingstijden

Bekijk Museumhuis Van Ravesteyn zelf, gelegen aan de Prins Hendriklaan 112 in Utrecht. Geopend op vrijdag van 13-17 uur, en zaterdag en zondag van 11-17 uur. Reserveer vooraf je ticket .

Het is ook mogelijk om in Huis Van Ravesteyn te logeren! Ideaal als uniek vakantieadres of als bijzonder gastenverblijf voor vrienden of familie. Dan waan jij je pas echt Sybold van Ravesteyn, en zijn gezin. Boek dit iconische huis.