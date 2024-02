Huiskamer Vital’nya ANNE in Utrecht is van en voor Oekraïners: ‘Onze deur staat altijd open’

Dit artikel is gemaakt in samenwerking met de gemeente Utrecht

Alweer bijna twee jaar geleden kreeg Utrecht er een ‘huiskamer’ van en voor Oekraïners bij: Vital’nya ANNE. Vital’nya betekent ook ‘huiskamer’ in het Oekraïens. Sinds april 2022 is het een plek waar vluchtelingen dagelijks samen kunnen komen. En dat gebeurt veelvuldig: iedere week komen er zo’n 150 tot 200 mensen langs uit de stad en regio. Op de locatie aan de Kanaalweg staan veiligheid en vertrouwen centraal en is iedereen welkom.

Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne kwam er een massale vluchtelingenstroom op gang, ook naar Utrecht. Honderden Oekraïners arriveerden in de stad. Noodlocaties openden en er kwam hulp vanuit de Utrechters zelf. Al snel namen Utrechtse én Oekraïense vrijwilligers samen het initiatief voor Vital’nya ANNE. Vanaf 1 april 2022 was de huiskamer een feit.

Een kleine twee jaar later wordt de huiskamer dagelijks door Oekraïners zelf gerund. Bestuursleden en medeoprichters Doron Verstraelen en Jaap Breugem wilden zorgen voor een plek waar Oekraïners zich veilig voelen. Ook de Oekraïense Anna Bieliaieva zet zich daar vanaf het begin voor in. Zij is een van de drijvende krachten achter het initiatief. In maart 2022 vluchtte zij met haar zoontje en moeder vanuit Oekraïne naar Nederland.

De huiskamer groeide uit tot een plek waar onder andere taallessen worden gegeven, culturele bijeenkomsten worden georganiseerd, maar waar ook psychologische hulp wordt aangeboden. Nog steeds ziet de stichting dat er dagelijks nieuwe vluchtelingen in Utrecht aankomen. Ook zij zijn meer dan welkom bij Vital’nya ANNE.

‘Honderden deelnemers’

“We zijn er voor iedereen en onze deur staat altijd open.” Anna vult aan: “We zijn een plek waar je met elkaar kunt praten en waar iedereen zich veilig en op zijn gemak moet voelen. Alleen zo kan je iets opbouwen.” Vital’nya bereikt meer dan 80 procent van de Oekraïense gemeenschap in Utrecht. Door de activiteiten, maar ook via de enorme WhatsApp-groep met honderden deelnemers.

De activiteiten voor jong en oud variëren van fiets- tot taalles, kinderopvang, samen eten, maar hebben ook te maken met mentale gezondheid. Vanaf maart worden er ook filmavonden voor jongeren georganiseerd. Eerder vonden er al spelletjesavonden plaats die erg goed bevielen, zegt Anna. “Dat is heel mooi om te zien. Ze spreken dan de prachtige Oekraïense taal met elkaar en ze zijn erg emotioneel. Je kunt de twinkeling in hun ogen zien.”

Acceptatie

Iedereen kan altijd binnen komen wandelen bij Vital’nya. Voor een kop koffie aan de grote houten tafel bijvoorbeeld. Die tafel verhuisde al twee keer mee naar een nieuwe locatie. De gesprekken aan die tafel zijn ontzettend belangrijk en tekenend voor een van de dingen waar de stichting zich voor inzet: verbinding. Anna: “Mensen moeten zich veilig voelen om hier alles te kunnen delen. En dat gebeurt ook. Ze kunnen hier zichzelf zijn.”

De Oekraïners voelen steeds meer ruimte om ook de verbinding aan te gaan met Utrecht, merken ze bij de stichting. “Daar waren ze aan het begin nog niet klaar voor”, zegt Jaap. “Er veranderde voor hen te veel tegelijkertijd.”

Waar trauma vorig jaar de boventoon voelde, is er steeds meer plek voor acceptatie van de situatie, zegt Anna. Na de eerste shock door te moeten vluchten uit hun land, daalt steeds meer in dat er een nieuwe fase in hun leven van start gaat. “Door te blijven praten met onze community weten we waar behoefte aan is”, zegt Doron. “En de oplossingen komen uit de groep zelf, dat is de kracht.”

Vital’nya ANNE

Kanaalweg 86c

3533 HG Utrecht

[email protected]