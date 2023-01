I light U nog tot eind januari gratis te bezoeken; De regen is voorbij, kom je de lichtkunst nog bekijken?

Zag jij je toffe lichtkunstwerken al bij het station? De organisatie van I light U heeft geen mazzel met het weer deze januarimaand. Maar de regen is voorbij dus geen excuses om niet te gaan kijken bij de lichtkunst in het stationsgebied. Perfect om weer wat beweging en frisse lucht te krijgen (hoe zat het ook alweer met de goede voornemens?). In je eentje, met je gezin of met vrienden.. een rondje wandelen langs de lichtkunst met hier en daar een tussenstop bij de I Light U horeca-spot voor de innerlijke mens. Dé weekendtip wat ons betreft.

Thuiskomen met lichtkunst

De twintig lichtkunstwerken die te zien zijn in de openbare ruimte in en om het stationsgebied, trokken in de eerste droge dagen na de opening door wethouder Eelco Eerenberg die de projectie op de Volksbank aanzette, begin januari veel bekijks

“Maar de afgelopen week was er natuurlijk veel regen en waren het vooral de forensen, toeristen en Utrechters die tijdens hun reis langs één of meerdere kunstwerken komen en blijven staan”, ziet Ingmar Creutzburg als organisator. Hij zette, samen met artistiek directeur Bastiaan Schoof en een klein team, de expositie voor de tweede keer op verzoek van het Ondernemersfonds Utrecht en enthousiaste partners in het gebied.

In de regen en troosteloosheid van januari biedt de expositie I light U extra sfeer voor de vele mensen die zich dagelijks in het gebied bewegen om te reizen, te winkelen of te wonen. Het thema ‘homecoming’ is door diverse kunstenaars verbeeld. Met bijvoorbeeld. gigantische leeslampen op de Croeselaan, Noorderlicht in Hoog Catharijne, hardlopers langs de singel, een interactieve zon op het Jaarbeursplein en de visualisatie van ‘thuis’ van kinderen uit het AZC op het Smakkelaarsveld. Voor de grote hashtag die onder het Bollendak staat, konden Utrechters zelf insturen wat thuiskomen voor hen betekent. Alle kunstwerken, informatie over de kunstenaars en een plattegrond vind je online, evenals de gratis audiotour.

Instagrammable en verrassend

Op de social media krijgt de lichtkunst al veel aandacht van de mensen die de lichtkunst bewust opzochten of er toevallig langslopen. “Mensen zijn verrast om in het stationsgebied waar je altijd met een doel doorheen loopt of fietst, ineens iets te zien wat ze niet verwachten. De lichtkunst prikkelt om weer even om je heen te kijken in plaats van op de automatische piloot je trein te halen”, aldus Creutzburg. Iedere dag rond 17 uur gaan de kunstwerken aan en aan het eind van de avond doven de lichten weer. “Energieverbruik is natuurlijk een actueel thema en de partners in het gebied doen bewust lampen uit om het verbruik van de expositie – die overigens meevalt door LEDverlichting -.te compenseren”, laat de organisatie weten.