Ideale bijbaan voor 20 uur in de maand

Studeer je nog en kun je wel wat extra inkomsten en CV-building gebruiken? Kom dan voor een dag in de week werken bij het leukste digitale marketingbureau van Utrecht. Bij Sipr is er al een plekje voor je gereserveerd. Maar vanuit huis werken is ook mogelijk!

Wat ga je doen?

Administratieve werkzaamheden

∙ Versturen van facturen

∙ Boeken van facturen

∙ Facturen klaarzetten voor betaling

HR werkzaamheden

∙ Salarisadministratie

∙ Vakantie en ziekte uren verwerken

We zijn op zoek naar een betrouwbaar, secuur en enthousiast persoon die het leuk vindt om 20 uur in de maand onderdeel te zijn van een leuke club mensen en werkervaring op te doen.

Dit krijg jij van ons

∙ Een fijn salaris dat overeenkomt met jouw kennis en kunde

∙ Een leuke functie binnen een dynamische werkomgeving

∙ Onwijs leuke collega’s en borrels

∙ Een terras aan het water voor de beste lunch op de vrijdag in de zomer

Over ons

Sipr is een jong digitaal marketing bureau in Utrecht dat sterke online campagnes en content maakt voor verschillende soorten klanten. Wij zorgen voor de juiste tone of voice, raken de relevante doelgroep en weten deze te binden. Bij ons staat een online strategie nooit op zichzelf, maar wordt er vanuit meerdere disciplines naar het grotere geheel gekeken. De klant wordt altijd intensief bij dit proces betrokken, zodat de opgedane kennis een actief onderdeel wordt van de betreffende organisatie. Zo behalen wij de mooiste resultaten.

Wil je meer weten?

Logisch! Neem dan even contact op met [email protected] en stuur eventueel alvast een beknopt C.V. of LinkedIn profiel.