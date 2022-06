Iedereen een huisarts

De toegankelijkheid van de huisartsenzorg is in het geding. In het belang van alle patiënten voert een groot deel van de Utrechtse huisartsen in de werkweek van 27 juni t/m 1 juli actie. Aan het eind van deze landelijke actieweek trekken medewerkers uit de huisartsenzorg uit heel Nederland voor een slotmanifestatie naar het Malieveld in Den Haag. Met concrete, afdwingbare afspraken willen zij de politiek bewegen om goede huisartsenzorg voor nu en in de toekomst mogelijk te maken. Iedereen heeft recht op een huisarts.

Huisartsen vragen om:

– meer tijd hebben voor hun patiënten;

– minder drukte in de avond-, nacht- en weekenddiensten;

– betaalbare huisvesting voor alle huisartsenpraktijken;

– dat de wachtlijsten in ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg worden opgelost.

De druk op de huisartsenzorg móet worden aangepakt. Deze zomer maakt de overheid meerjarenplannen voor de zorg. In het belang van alle patiënten laat de huisartsenzorg een stevig geluid horen.

In verband met de manifestatie op het Malieveld in Den Haag zijn veel praktijken vrijdagmiddag 1 juli gesloten, check bij een spoedgeval bij uw eigen huisarts of de praktijk open is of bij welke vervanger u terecht kunt.