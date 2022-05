‘Ik ben heel blij met de energievergoeding’

Dankzij Mira kreeg Joop € 800,- op zijn rekening

Voor alle Utrechters die een inkomen hebben tot 125 procent van de bijstandsnorm is er een eenmalige energievergoeding van € 800,-. Joop, die bij een tuincentrum werkt, had geen moment gedacht dat hij in aanmerking kwam. Maar hetzelfde gold voor Mira, zijn buurvrouw. Haar inkomen als freelance vormgever wisselt heel erg en daarom krijgt zij van de gemeente Utrecht deze bijdrage in haar energiekosten. Toen ze Joop dat vertelde, was hij benieuwd of hij er ook recht op kon hebben.

Hoge kosten

“Ik had wel gehoord dat er geld was voor de gestegen energierekening, maar voor die van mij? Dat verraste me. Ik had natuurlijk gemerkt dat de kosten hoog werden. Een beetje zuiniger aan bij de supermarkt en het lukte weer. Maar hierdoor krijg ik meer ruimte. Ik ben er heel blij mee.”

Niet zeker?

Ook bij twijfel is het slim om naar de site te gaan of te bellen. Joop wist niet zeker of hij in aanmerking kwam, maar dat is dus wel zo. “Het is echt fijn dat Mira me hierover verteld heeft. Ik heb het gelijk ook aan mijn broer uitgelegd. Hij is in zijn eentje kostwinner en heeft nog thuiswonende kinderen. De kans bestaat dat hij net als ik de eenmalige energievergoeding krijgt.”

Meer weten of aanvragen?

De eenmalige energievergoeding aanvragen is heel makkelijk via Utrecht.nl/energievergoeding. De gemeente kijkt dan of u inderdaad in aanmerking komt. U kunt voor meer informatie ook bellen: 030 – 286 52 11. Medewerkers van Gemeente Utrecht helpen u dan verder.

Krijgt u de eenmalige energievergoeding?

23.000 Utrechtse huishoudens krijgen de eenmalige energievergoeding van € 800,-. Hoe komt u erachter of u een van die mensen bent? Het kan namelijk ook als u werkt en een (wisselend) inkomen verdient.

Tot 125%

De eenmalige energievergoeding is er voor iedereen die een inkomen heeft tot 125% van de bijstandsnorm. Als u niet precies weet hoeveel dat is, kijk dan op Utrecht.nl/energievergoeding. Er wordt niet gekeken naar de hoogte van uw energierekening. Wel naar extra inkomsten zoals partneralimentatie.