Te zien t/m 19 september 2021. Fotograaf Hans van Ommeren (1948 – 2018) was een bezeten vakman die bleef experimenteren en tegelijkertijd de techniek tot in de puntjes beheerste. In zijn reclamewerk maakte hij de kale werkelijkheid interessant. In zijn vrije werk was hij een dromer die onvermoeibaar zocht naar het perfecte beeld. Zelf zei hij “ik schilder met licht”.

Student

Als jongetje van acht jaar oud koopt Hans zijn eerste camera. Achteraf is dit het begin van zijn ontwikkeling tot fotograaf. Als student combineert hij zijn werk in de Woerdense fotowinkel van Jaap van der Vooren sr. met een opleiding aan de Fotovakschool in Den Haag. Op zijn 26e begint hij als zelfstandig fotograaf in Woerden.

Ambacht

Voor de tijd van smartphones en camera’s met automatische instellingen vereiste de fotografie veel technische kennis die Hans tot in de puntjes beheerst. Hij experimenteert dagenlang met een zelf gebouwde camera, waar hij steeds andere lenzen in schuift. Als eenmaal de digitale fotografie zijn intrede doet, ontwikkelt hij zich tot expert op dit gebied. Maar toch bewerkt Hans zijn foto’s zo min mogelijk. Voor hem telt maar één ding: het resultaat dat de fotograaf uit de camera weet te halen.

Commercieel

Fotografie is niet zo objectief als vaak gedacht wordt: de fotograaf zet de werkelijkheid naar zijn hand. Vooral in reclame speelt dit een rol. De commerciële foto’s van Hans zijn meer dan een kale registratie van de werkelijkheid. Ze wekken nieuwsgierigheid op naar het verhaal achter de foto en dwingen je tot nadenken.

Kunst

Na 55 jaar stopt Hans met zijn werk als reclamefotograaf en richt hij zich steeds meer op vrij werk. In het project Troostbomen ‘schildert hij met licht’ vertelt hij zelf. De foto’s van mystieke en in nevelen gehulde bomen lijken niet ‘echt’ en stevig gefotoshopt. Toch maakt Hans ze zonder enige vorm van digitale bewerking.

Korte filmpjes

Ik schilder met licht laat bezoekers (opnieuw) kennismaken met de verschillende kanten van de fotografie. Fotografie als kunst, reclame of als document van de wereld om ons heen; het valt allemaal te herkennen in het werk van Van Ommeren. In korte filmpjes komen we meer te weten over de werkwijze van Hans als fotograaf en leren we de man beter kennen. Een Art director en professionals uit het vak komen aan het woord maar ook leerlingen en goede vrienden.

Klik hier voor meer informatie over deze tentoonstelling, actuele openingstijden en activiteiten.