Inkomensdaling door corona? Vraag TONK aan

De nieuwe coronaregeling TONK is een bijdrage aan uw woonkosten voor als uw inkomen lager is geworden door de coronacrisis. Of u nu een baan hebt, werk zoekt, of ondernemer bent.

Veel Utrechters hebben hier sinds de start van de coronamaatregelen mee te maken. Ze moesten inkomen inleveren omdat ze minder uren konden werken binnen hun huidige baan. Of ze zijn hun baan kwijtgeraakt. Ook veel ondernemers hebben minder werk, en daardoor minder inkomen. Maar de huur of hypotheek is nog net zo hoog als altijd. Voor al deze Utrechters is er de TONK. Utrecht neemt maatregelen om beter en sterker uit de coronacrisis te komen. Stap voor stap werken we toe naar een toekomst waarin er weer voluit ruimte is voor leven en werken.

Een eenmalige bijdrage aan huur of hypotheek

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. De regeling helpt u als u moeite hebt om uw vaste woonkosten te betalen. De hoogte van het bedrag waar u recht op hebt hangt af van uw situatie. De TONK is eenmalig 750 of 1500 euro.

Aarzel niet om TONK aan te vragen

In Utrecht is de TONK een regeling zonder verrassingen achteraf. Vult u alle gegevens juist in bij uw aanvraag, dan hoeft u het bedrag niet terug te betalen. U betaalt ook geen belasting over de TONK. De gemeente Utrecht kijkt bovendien niet naar spaargeld of vermogen om te bepalen of u recht hebt op TONK.

Aanvragen van de TONK

Aanvragen gaat via www.utrecht.nl/tonk. Daar leest u ook de voorwaarden. Twijfelt u over uw aanvraag? Of lukt het niet? Bel dan gerust naar de gemeente Utrecht via 030 – 286 52 11. Zij helpen u graag.