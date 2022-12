Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht is terug

Muziek in kleine bezetting, op het allerhoogste niveau. Met Janine Jansen als artistiek leider én solist en Amihai Grosz als gastprogrammeur bezorgt het Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht tussen Kerst en Oud en Nieuw bijzondere, unieke momenten die je bijblijven.

Voor jong en oud

Voor de meest geliefde kamermuziek naast de mooiste verrassingen ben je welkom in ons festivalhart TivoliVredenburg, in Utrechtse kerken, op onverwachte bijzondere locaties in de stad en bij gratis concerten in de eigen buurt. Kenner of nieuwsgierige, jong of oud: Amihai, Janine, hun internationale muziekvrienden en Nederlands jong toptalent spelen muziek voor iedereen!

Amihai Grosz en Janine Jansen

Gastprogrammeur Amihai Grosz kiest dit festival voor een mix van ‘hardcore mainstream’ en (onterecht) minder vaak gespeelde werken. Ook Janine Jansen is er weer bij. Zij is naast haar optredens tijdens de avondconcerten vooral ook te zien zijn als coach en mentor van de fantastische New Generation Artists. Daarnaast is er de aftrap van de meerjarige samenwerking met het Utrechtse ensemble Camerata Trajectina.

Kerkenmarathon

Tijdens de kerkenmarathon, een geliefd onderdeel van het festival, lopen bezoekers naar drie prachtige sfeervolle Utrechtse kerken die in deze tijd van het jaar extra mooi zijn aangekleed. De internationale topcast speelt vertrouwde werken, waarbij sommige in een ander jasje worden gestoken.

Kinderconcerten

Ook voor de jonge bezoeker is er weer genoeg om uit te kiezen. Er zijn concerten voor 1+, 4+ en 6+ in TivoliVredenburg, maar ook daarbuiten. Zo bezoek je de kinderconcerten van Ezelsoortjes 4+ tijdens de bibliothekentour in vier Utrechtse bibliotheken. Bekijk hier de kinderconcerten.

Appeltaartconcerten

Stichting Appeltaartconcerten brengt klassieke muziek naar mensen die om wat voor reden dan ook niet (meer) naar een ‘gewone’ concertzaal kunnen gaan. Door samen met familieleden, mantelzorgers, buren en vrijwilligers naar klassieke muziek te luisteren zijn de Appeltaartconcerten ook bijzondere sociale gebeurtenissen. En natuurlijk is er appeltaart!

Verborgen Juwelen en wandelconcerten

De prachtige Verborgen Juwelen en de wandelconcertserie brengt je op verrassende locaties. Bij de wandelconcertenserie is het podium gereserveerd voor kameropera’s, een speciaal genre binnen de kamermuziek.

Tot slot zijn er interessante inleidingen als opmaat tot de avondconcerten en schittert Janine Jansen in twee recent verschenen documentaires die tijdens het festival te zien zullen zijn.