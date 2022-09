Internationaal Literatuur Festival Utrecht 

ILFU is het grootste literatuurfestival van Nederland én een dagelijks online platform voor literatuur. Van 23 september t/m 8 oktober is het festival in TivoliVredenburg en andere locaties in de stad.

Opening: Literature vs. Traffic – Kunstwerk 10.000 verlichte boeken

Op 23 september opent het ILFU, in samenwerking met het Spaanse kunstcollectief Luzinterruptus, het festival met een verlichte boekenrivier die voor één dag de Minrebroederstraat in het centrum van Utrecht zal vullen.

De kunstinstallatie wordt om 17:00 uur geopend door Eva Oosters, wethouder Cultuur van Utrecht. Daarna zijn er gratis optredens van de Woord900 schrijvers.

Om 20.00 uur gaat de straatverlichting uit en daarna worden er paden gemaakt door de verlichte boekenrivier zodat mensen er ook doorheen kunnen lopen. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om ook weer boeken mee te nemen. Zo krijgen de boeken nog een derde leven, bij een nieuwe eigenaar. De 10.000 boeken die samen het kunstwerk vormen zijn in de afgelopen maanden bijeen gebracht door de inwoners van Utrecht. Het kunstwerk is tot 03.00 uur ‘s nachts geopend en gratis toegankelijk.

https://ilfu.com/agenda/opening-ilfu-literature-vs-traffic

Book Talks & Exploring Stories

Terugkerende festivalonderdelen zijn de Book Talks met internationale en nationale auteurs zoals Jonathan Franzen en Frans de Waal, en de grote festivaldag op 1 oktober: Exploring Stories, met schrijvers over urgente thema’s van deze tijd, zoals Oekraïne, seksisme, kolonialisme en kansenongelijkheid.

Zondagmiddag 25 september gaat het over over wandelen en literatuur. In Looptijd vertellen o.a. Midas Dekkers, Henk Schiffmacher en Bente van de Wouw over hun over hun onbedwingbare wandeldrift. Het wordt een middag vol wandel-literatuur, met en voor wandelaars, natuurliefhebbers, pelgrims en mijmeraars.

Young Adult & nieuw talent

Young Adult liefhebbers hebben hun eigen festivaldag: YALFU op zondagmiddag 2 oktober. Met een programma vol YA schrijvers uit binnen- en buitenland, beroemde booktokkers en een YA markt. Nieuw talent ontdek je op de landelijke finale NK Poetry Slam en bij de uitreiking van de Verhalenwedstrijd.

39e Nacht van de Poëzie

De Nacht van de Poëzie (met de dag ervoor de Kindernacht!) vormt jaarlijks de feestelijke afsluiting van het festival. Op zaterdag 8 oktober treden dichters en muzikale acts op in een zinderende nacht in de grote zaal van TivoliVredenburg.

https://ilfu.com/agenda/39ste-nacht-van-de-poezie

Meer op ILFU!

De gratis Utrechtse Boekenmarkt is terug op zondag 25 september op het Vredenburgplein. Er zijn unieke Films & Talks rond de Amerikaanse schrijver, dichter en burgerrechtenactiviste Maya Angelou en er zijn programma’s rond vertalen.



Bekijk het hele festivalprogramma op www.ilfu.com