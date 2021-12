Inzameling kerstbomen Utrecht 2022

Van 3 tot en met 30 januari 2022 kunt u de kerstboom zelf naar een kerstboom inzamelpunt in de wijk brengen. U kunt de kerstboom op inzameldagen ook aan huis laten ophalen. We verwerken de ingezamelde kerstbomen tot compost!

Zelf wegbrengen naar een kerstboom inzamelpunt

We halen de bomen vanaf 3 tot en met 30 januari 6 keer in de week van deze punten op. U hoeft de boom niet voor een bepaald tijdstip neer te zetten. U herkent de punten aan opvallende spandoeken met de tekst ‘Kerstboom inzamelpunt’. Wilt u weten waar bij u in de wijk een kerstboom inzamelpunt

komt? Kijk op www.utrecht.nl/kerstboom.

Kerstboom aan de straat zetten op speciale inzameldagen

Van 10 tot en met 21 januari 2022 halen wij uw kerstboom ook op inzameldagen op. Op deze dagen halen wij de kerstbomen apart van het andere afval op. Zet uw kerstboom op de inzameldag vóór 8.00 uur ‘s ochtends buiten. Dit kan op de normale aanbiedplek van uw afval. U vindt uw kerstboom inzameldagen via www.mijnafvalwijzer.nl of via de gratis Afvalwijzer-app.



Ander ophaalrooster groente-, fruit-, en tuinafval in Utrecht

We halen in januari in sommige buurten eenmalig geen groente-,fruit-, en tuinafval op. Dit is nodig, omdat we in deze weken de kerstbomen huis-aan-huis ophalen.

Wanneer halen we geen groente-, fruit-, en tuinafval in sommige buurten op?

– 10 tot en met 14 januari

– 17 tot en met 21 januari

Op www.mijnafvalwijzer.nl of via de Afvalwijzer-app ziet u wanneer we bij u groente-, fruit-, en tuinafval ophalen. U kunt ook bellen naar de gemeente via telefoonnummer 14 030.