Inzameling kerstbomen Utrecht

Van 4 tot en met 29 januari 2021 kunt u de kerstboom zelf naar een kerstboominzamelpunt in de wijk brengen. U kunt de kerstboom op inzameldagen ook aan huis laten ophalen. We verwerken de ingezamelde kerstbomen tot compost!

Centrale inzamelpunten kerstbomen

Van 4 tot en met 29 januari 2021 kunt u de kerstboom zelf naar een kerstboominzamelpunt brengen. We halen de bomen 6 keer in de week van deze punten op. U hoeft de boom niet voor een bepaald tijdstip neer te zetten. U herkent de punten aan opvallende spandoeken met de tekst ‘Kerstboom inzamelpunt’. Wilt u weten waar bij u in de wijk een kerstboominzamelpunt komt? Kijk op www.utrecht.nl/kerstboom.

Inzameldagen kerstbomen

Van 4 tot en met 15 januari 2021 halen wij uw kerstboom ook op inzameldagen op. Op deze dagen halen wij de kerstbomen apart van het andere afval op. U vindt uw kerstboom inzameldagen via www.mijnafvalwijzer.nl of via de gratis Afvalwijzer-app.

Begin januari ander ophaalrooster groente-, fruit-, en tuinafval in Utrecht

We halen in januari in verschillende buurten eenmalig geen groente-, fruit-, en tuinafval op. Dit is nodig omdat we in deze weken de kerstbomen huis-aan-huis ophalen.

Wanneer halen we geen groente-, fruit-, en tuinafval overal op?

– 4 tot en met 8 januari

– 11 tot en met 15 januari

Op www.mijnafvalwijzer.nl of via de Afvalwijzer-app ziet u wanneer we bij u groente-, fruit-, en tuinafval ophalen. U kunt ook bellen naar de gemeente via telefoonnummer 14 030.

In deze lastige tijden proberen de vuilnismannen en -vrouwen het afval zo goed als het kan in te zamelen. Vanwege de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus zijn alle (inzamel)activiteiten onder voorbehoud van wijzigingen.

De gemeente Utrecht wenst u een gelukkig en gezond nieuwjaar!