Open Monumentendag Utrecht 2025: Utrechtse Iconen

Zaterdag 13 september is het Open Monumentendag. Het thema van dit jaar is ‘Erfgoed en Architectuur’. In Utrecht staan monumenten centraal die bepalend zijn (geweest) voor het stadsbeeld. Deze iconen tonen hoe bouwstijlen en architectuur zich door de eeuwen heen hebben ontwikkeld. Ontdek tijdens Open Monumentendag de uiteenlopende architectuurstijlen van Utrecht aan de hand van verschillende fiets- en wandelroutes, langs meer dan 90 bijzondere monumenten. Allen te vinden via www.openmonumentendagutrecht.nl of in de speciale Monumentenkrant die in de stad wordt verspreid. In DUIC alvast een voorproefje.

Inzoomen op Utrechts Erfgoed

In het kader van het thema Erfgoed & Architectuur, het landelijke thema van Open Monumentendag, worden in verschillende monumenten lezingen gegeven door experts. Luister in het St. Eloyen Gasthuis aan de Boterstraat 22 naar een lezing van broeder Frank Ooms: ‘Sint Eloyen Gasthuis, gebouw(d) om te blijven’. Hij vertelt over de historie en de hedendaagse functie. Liefhebbers van stationsarchitectuur kunnen in de wachtkamer van het Maliebaanstation een lezing bijwonen van Arjan den Boer, over de veranderingen van het station in de loop der jaren. In het Stadhuis (Grote Trouwzaal) kan men acht flitslezingen bijwonen van de Historische Vereniging Oud-Utrecht over ‘Architecten van iconische Utrechtse gebouwen’.

Maar er is nog meer te ontdekken. In restaurant Goesting, op het Voormalig Veeartsenijterrein, vertelt journalist Ton van de Berg (alias Koos Marsman) in het ‘Utrechts’ over de geschiedenis van de voormalige Hondenstal en zijn omgeving. Wie meer wil weten over archeologie in relatie tot stedenbouw en openbare ruimte kan aansluiten bij een presentatie van Herre Wynia, bij Erfgoed gemeente Utrecht aan Plompetorengracht 17. In het auditorium van Museum Catharijneconvent neemt René de Kam (conservator middeleeuwen) u in 30 minuten mee via de gotiek naar de renaissance, maar u kunt ook verdieping zoeken in verhalen van moderne stadsvernieuwing in Utrecht in de jaren 1970-1990, tijdens een lezing van Bettina van Santen bij Erfgoed gemeente Utrecht aan de Plompetorengracht 17. Aan het eind van de middag vertelt Juan Zabía in Instituto Cervantes aan het Domplein over Spaans erfgoed met Nederlandse sporen.

