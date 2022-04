Je vloerkleed reinigen; hoe maak je het grondig schoon?

Een mooi vloerkleed creëert een warme sfeer in jouw woning. Een vloerkleed is vaak zacht en maakt de vloer geluiddicht. Om deze voordelen te behouden, is het wel verstandig om eens in de zoveel tijd het vloerkleed te reinigen.

Doe je dit niet, dan wordt het zachte kleed een bron van vuil, stof en zelfs mijten. Je kunt zelf het vloerkleed reinigen met verschillende middelen, of je kunt het uitbesteden. Maar hoe kun je het vloerkleed reinigen, welke middelen kun je daarvoor het beste gebruiken en waar moet je op letten? Je leest de antwoorden in dit artikel.

Wanneer moet ik mijn vloerkleed reinigen?

Om het stof en vuil uit je tapijt te houden, raden we aan om twee keer per week met een krachtige stofzuiger het vloerkleed te reinigen. Klop ook eens in de zoveel tijd het vloerkleed uit. Maar wanneer moet je het vloerkleed uitgebreid reinigen? Vaak doen mensen dit pas als er een ongelukje is gebeurd zodat het vloerkleed zichtbaar vies is. We raden toch aan om het al eerder te reinigen. Ligt je vloerkleed op een plek zodat er veel mensen overheen lopen? Dan kun je het het beste 1 keer per 6 maanden zelf reinigen of professioneel laten reinigen door een gespecialiseerd bedrijf.

Welk schoonmaakmiddel gebruik je?

Maar hoe kun je het beste je vloerkleed reinigen? Je kunt het kleed met een aantal middeltjes reinigen.

Groene zeep

De groene zeep breng je aan op je tapijt, waarna je de zeep verwijdert met een natte doek.

Soda

Soda strooi je over het tapijt, waarna je het een nacht laat intrekken. De dag erna pak je de stofzuiger en zuig je het zout op.

Speciale tapijtreinigers

Een speciale tapijtreiniger maakt jouw tapijt perfect schoon. We raden aan om jouw vloerkleed door een erkend bedrijf te laten reinigen. Dit bedrijf weet hoe ze moeten omgaan met de speciale middeltjes, die toch wel vrij duur zijn en flink veel schade kunnen toebrengen aan het milieu als ze niet goed worden gebruikt.

Waar moet je op letten tijdens het reinigen?

Wanneer je zelf je vloerkleed reinigt, kun je veel geld besparen. Alleen is het wel belangrijk om op een aantal punten te letten.

Gebruik niet te veel water

Een kleed is eenvoudig nat te maken, maar moeilijker te drogen. Dit kan erg lang duren. Gebruik daarom bij het reinigen niet te veel water. Ben je bang dat je dit per ongeluk wel gaat doen? Laat het dan reinigen door een specialistisch bedrijf, zij leveren het tapijt schoon en droog bij je af.

Wees zuinig met de hoeveelheid reinigingsmiddel

Te veel reinigingsmiddel zorgt voor grotere problemen. Zo is het onder andere lastig om het reinigingsmiddel goed te verwijderen als je te veel hebt gebruikt.

Sommige tapijten krijg je zelf niet goed schoon

Heb je een wollen tapijt? Dan bestaat het risico dat deze bruin gaat opdrogen. Kies daarom voor een erkende partij die nauwkeurig de juiste reinigingsproducten en reinigingsmethode bepaalt, zodat je zeker weet dat het kleed mooi schoon terugkomt. Ook als je zeker wil weten dat je vloerkleed helemaal goed schoon is, raden we het aan om het uit te besteden. Het vloerkleed laten reinigen door een vloerkleedspecialist kan dan wel wat kosten, het resultaat is het allemaal waard.