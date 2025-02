Jeugdtheater in de voorjaarsvakantie

Zet je schrap voor een week vol theaterpret! Tijdens de voorjaarsvakantie (22 februari t/m 2 maart) vult Stadsschouwburg Utrecht zich met magie en verbeelding. Festival Lente-Uitjes betovert je met verrassende voorstellingen voor iedereen vanaf 2 jaar. Lees verder en ontdek wat er op het programma staat.

Nijntje de musical 2+ | Senf Theaterproducties | 22 feb | 13:30 en 15:30 uur

Nijntje komt naar het theater en dat betekent feest voor kinderen en ouders! Deze splinternieuwe voorstelling is geïnspireerd door de boeken van Dick Bruna. Het vrolijke spel, het grootse decor en de prachtige kostuums zorgen voor een onvergetelijke middag.

Luna 3+ | Yung-Tuan Ku | Frisse Oren | 26 feb | 14:00 en 16:00 uur

Wie zou er niet eens een kijkje op de maan willen nemen? In de tekstloze slagwerkvoorstelling ‘Luna’ brengt Yung-Tuan de maan even dichtbij en komen we er eindelijk achter wat die donkere vlekken zijn, wie er rondkruipen en wat er zo rommelt en ritselt.

BLOB 8+ | SALLY en Another Kind of Blue | 27 feb | 14:00 uur

De virtuele danswereld van Another Kind of Blue en de interactieve danswereld van SALLY komen samen. Je betreedt een avontuurlijke wereld, waarin je samen met de dansers een nieuwe, bijzondere wereld vol dans ontdekt. Voor deze voorstelling kun je gezellig samen genieten van een heerlijke high tea.

Het zonnetje in huis 4+ | Oortwolk | 1 mrt | 14:00 uur

‘Het zonnetje in huis’ is een vrolijke familievoorstelling, met hilarisch gekibbel, dwaze gebaren en een magisch ballet. Iggy, bij wie altijd de zon schijnt, en Meneer Snor, waar vaak een donkere wolk boven het huis hangt, kunnen ondanks hun botsingen niet zonder elkaar.

Als het anders loopt 9+ | Het Houten Huis | Plan d- | Club Guy and Roni| 2 mrt | 15:00 uur

‘Als het anders loopt’ is een muzikale voorstelling vol poëzie en dans. In een wachtkamer, waar niemand wil zijn, verbeelden acteurs en dansers met en zonder beperking een wereld vol tegenslag en kracht.

