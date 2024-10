Jeugdtheater tijdens de vakantie in Utrecht: Herfststukjes 2024

Herfstvakantie betekent plezier en avontuur in de theaters! Tijdens het festival Herfststukjes kun je bij Stadsschouwburg Utrecht genieten van mooie, grappige en spannende jeugdvoorstellingen. Naast de voorstellingen zijn er in de foyer knutselactiviteiten en workshops!

Maar liefst acht theaters in de provincie Utrecht doen mee met Herfststukjes. In Stadsschouwburg Utrecht zijn de volgende voorstellingen te zien.

PRRRT PRRRT FLAP FLAP 3+ | Maas theater en dans | 26 okt

Twee vogelspotters gaan op een avontuurlijke zoektocht naar dat ene geluksvogeltje. Maar de natuur volgt haar eigen ritme, waardoor de twee geduldig moeten wachten. Je hoeft niet altijd zelf alles uit te vogelen. Soms komt het geluk vanzelf naar je toegevlogen en blijkt het wachten waardevoller dan de vondst.

Superball, Lollipop & Mr. Classic 8+ | Oorkaan en HIIIT | 27 okt

Dit theatrale concert neemt je mee in een ritmisch en spannend spel van beatboxen, klassiek slagwerk en dans. In ‘Superball, Lollipop & Mr. Classic’ vertellen drie musici een verhaal zonder woorden, maar met een eigen ritme. Kom bewegen op de beat die we allemaal kennen, de beat van je eigen hart.

Krijtje Mij 4+ | SALLY | 28 okt

In deze interactieve dansvoorstelling wordt het hele gezin uitgenodigd om samen met de dansers een groot schetsboek te tekenen en te beleven. De vloer wordt een speelveld van steeds veranderende krijttekeningen, een getekende tuin om in te dansen.

Oma Eindbaas 6+ | Het NUT | 29 okt

Oma Eindbaas’ biedt een lichte en liefdevolle kijk op het thema ‘verlies’. Het laat zien hoe je kunt omgaan met verdriet, afscheid nemen en missen. Met een échte game om thuis te spelen.

Thuis best 2+ | Theatergroep YALLA YALLA | 30 okt

Waarom bouwen kinderen tenten, hutten en huisjes? In deze poëtische en grappige voorstelling wordt onderzocht wat het betekent om je thuis te voelen, of dat nu onder een dak is of ergens anders. ‘Thuis best’ zet je aan het denken over het concept van ‘thuis’.

Bekijk het programma op ssbu.nl