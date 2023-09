Jij in de Raad van Toezicht? Ja, graag!

ZIMIHC gaat iets nieuws doen: een Raad van Toezicht inrichten waar jij als wijkbewoner het voor het zeggen hebt!

In april 2025 maken de huidige leden van de Raad van Toezicht plaats voor nieuwe gezichten. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe leden. Houd jij van Utrecht en kunstbeoefening? Dan nodigt ZIMIHC je uit om lid te worden van de nieuwe Raad van Toezicht.

Geen ervaring? Geen probleem!

Je hoeft geen ervaring te hebben als RvT-lid: we vragen iedereen die ZIMIHC een leuke club vindt te reageren. ZIMIHC wil iedereen een kans bieden ervaring op te doen als raadslid en leert graag van alle culturen en achtergronden die Utrecht rijk is. Dat vinden we zo belangrijk, dat je een trainingstraject wordt aangeboden door de huidige leden. Als lid doe je waardevolle ervaring op en zet je je in voor wijk, stad en provincie én voor het leukste podium voor de amateurkunst in Utrecht!

Over ZIMIHC

ZIMIHC is dé plek voor kunstbeoefening in Utrecht. Iedereen die kunst wil maken, programmeren of bekijken is van harte welkom bij onze drie theaters in de wijken Overvecht, Wittevrouwen en Zuilen. ZIMIHC stimuleert creativiteit in de samenleving door amateurkunstenaars ruimte en podia te bieden om te exposeren, te repeteren en op te treden. Daarnaast organiseert ZIMIHC nationale en internationale evenementen en projecten die de Utrechtse amateurkunst ondersteunen en op de kaart zetten en heeft ZIMIHC in de provincie Utrecht een verbindende rol.

Kom kennismaken

Bij interesse hoef je je niet aan te melden. Je kunt langskomen tijdens één van onze kennismakingsdagen. Die zijn op woensdagavond 18 oktober 2023 en zaterdagochtend 21 oktober 2023. De tijden volgen nog.

Wil je weten wat het precies inhoudt om lid te zijn van de raad? Lees dan meer op deze website: https://www.zimihc.nl/vacature-raad-van-toezicht/. Daar vind je ook de meest actuele informatie over de kennismakingsdagen. Hopelijk tot snel!