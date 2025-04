Jouw gevangenisstraf begint nú!

Heb jij altijd al eens willen ervaren hoe het is om uit een échte gevangenis te ontsnappen? Prison Escape Utrecht daagt je uit met een drie uur durende real-life experience waarin jij de hoofdrol speelt.

Samen met andere ‘gedetineerden’ word je opgesloten in het voormalige Pieter Baan Centrum met maar één doel: ontsnappen! Maar let op… de strenge bewakers houden je continu in de gaten.

Tekst loopt door onder de foto

Beleef een spannende ervaring die rechtstreeks uit Prison Break en The Shawshank Redemption lijkt te komen. Meer dan 25 acteurs kruipen in de huid van strenge bewakers, sluwe medegedetineerden en mysterieuze figuren met een verborgen agenda. Smeed geheime plannen, infiltreer in beruchte bendes en ontdek wie je kunt vertrouwen om je weg naar de vrijheid te vinden. Maar wees gewaarschuwd: één verkeerde zet … en je zit nog dieper in de problemen dan ooit. Durf jij de uitdaging aan te gaan?

Samenwerken achter de tralies

Prison Escape Utrecht daagt ook vrienden, familie en collega’s uit om onder druk te presteren, vertrouwen op te bouwen en slimme keuzes te maken. Binnen de gevangenismuren worden leiderschap, communicatie en samenwerking zwaar op de proef gesteld. Wie neemt het voortouw? Wie blijft kalm onder druk? En wie weet de juiste contacten te leggen om de weg naar vrijheid te vinden?

Elke beslissing telt en bepaalt het verdere verloop van jullie gevangenisstraf. Durven jullie risico’s te nemen? Kunnen jullie onder hoge druk samenwerken? En belangrijker nog… lukt het jullie om te ontsnappen? Ontdek elkaars verborgen talenten en kom er samen sterker uit dan ooit tevoren!

Meer dan 300.000+ ‘gedetineerden’ waagden de ontsnappingspoging om hun vrijheid te herwinnen.

Boek nu je tickets en beleef de ultieme gevangenisonstapping van Nederland!

Tickets en meer info zijn beschikbaar op onze website: www.prisonescape.nl