Kapsalon Mulder: al 55 jaar een begrip in Utrecht

Kapsalon Mulder is al 55 jaar één van de toonaangevende kapsalons van Utrecht en omgeving. De salon vernieuwt continu. Dit doen zij door de medewerkers veel cursussen te laten volgen, zodat zij voortdurend de nieuwste modetrends beheersen.

Zo heeft Romee onlangs haar diploma behaald van THE COMPLETE HAIRSTYLIST te Amsterdam. Dat is een opleiding waar zij nieuwe knip- en kleurtechnieken heeft geleerd. Om de kennis te testen doet de kapsalon regelmatig mee aan nationale en internationale wedstrijden. De rij prijsbekers in de etalage demonstreert het succes van de medewerkers en daar zijn ze erg trots op!

Kapsalon Mulder is een salon waar haar en beleving samenkomen. Naast de ‘gewone’ knipbeurten, producten en haarbehandelingen kan men bij Mulder ook terecht voor bijzondere haartoepassingen, zoals olaplex, treatments, droomachtige haarverlengingen, haaropvullingen en modieuze styling met effect strengen. Alles is mogelijk met de hoogwaardige, echte haren en de professionele haarverlenging systemen van Kapsalon Mulder. De heren kunnen terecht voor een echte traditionele barbier behandeling.



Benieuwd hoe Kapsalon Mulder jou en jouw haar mooier kan maken? Neem een kijkje op de website, bel op 030-2933688 of kom langs in de salon op de Laan van Nieuw Guinea 67 en ervaar zelf een behandeling van één van de hairstylisten want ”life is more beautiful when you meet the right hairdresser!”