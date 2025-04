Keukenloods Utrecht wordt XXL vestiging!

Goed nieuws voor keukenkopers in Utrecht en omgeving! Keukenloods Utrecht groeit door naar een XXL-formaat. Op 1 januari 2025 is de verbouwing begonnen, waarbij maar liefst 1.000 m² aan winkeloppervlakte wordt toegevoegd. Vanaf nu is Keukenloods Utrecht XXL geopend, met een indrukwekkende oppervlakte van maar liefst 2.400 vierkante meter. Meer keukens, meer apparatuur en volop inspiratie. Allemaal op één centrale locatie in Midden-Nederland.

Dankzij de uitbreiding groeit het aantal keukenopstellingen in de showroom van 28 naar meer dan 40 keukens. Of je nu op zoek bent naar een Japandi keuken, een pastelkleurige keuken of een ruime opstelling met kookeiland, in de vernieuwde showroom van Keukenloods Utrecht vind je keukens voor iedere smaak en stijl.

Shop-in-shops

Een van de hoogtepunten van de vernieuwde showroom zijn de speciale shop-in-shops van topmerken zoals BORA, Quooker en Siemens StudioLine. Hier ontdek je de nieuwste innovaties op keukengebied en ervaar je de functionaliteiten van deze hoogwaardige apparaten.

Persoonlijke service

Bij Keukenloods Utrecht doen we het nét even anders dan de meeste keukenwinkels. Bij ons geen stijve verkooppraatjes of afstandelijke adviseurs in nette pakken, maar een warme, informele sfeer waar jij centraal staat. Ons enthousiaste team van keukenspecialisten begrijpt wat jij zoekt en helpt je op een prettige, persoonlijke manier.

Of je nu een complete keukenrenovatie overweegt of gewoon inspiratie wilt opdoen, in onze vernieuwde showroom ben je van harte welkom. Laat je verrassen door de nieuwste trends en innovaties en ontdek hoe wij jouw droomkeuken werkelijkheid kunnen maken. Geheel gratis en vrijblijvend!

Vier de heropening met ons!

In april vieren we de heropening van Keukenloods Utrecht XXL. Kom langs, laat je inspireren door de nieuwste trends en ontdek hoe wij jouw droomkeuken werkelijkheid kunnen maken.

Onze vernieuwde showroom is te vinden op het vertrouwde adres:

Europalaan 95B

3526 KP Utrecht

Remy en zijn team staan klaar om je te verwelkomen en persoonlijk advies te geven. Wil jij als een van de eersten de vernieuwde Keukenloods Utrecht ervaren? Plan vandaag nog een afspraak via www.keukenloods.nl/keukens/afspraak.