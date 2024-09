Kick your Habits: aan de slag om jouw slechte gewoonte in te wisselen voor een goede

Iedereen heeft wel een slechte gewoonte. We willen allemaal wel eens onze telefoon wat vaker wegleggen. Of we merken dat het toch wel erg lastig is om dat extra glas wijn te laten staan. Sommige mensen hebben daar meer moeite mee dan anderen. Kick your Habits kan jou een steuntje in de rug geven om van zo’n slechte gewoonte af te komen. Of het nou gaat om te veel alcohol, eten, drugs of bepaald gedrag, zoals winkelen, gokken of gamen.

‘Aan de ene kant lijkt het alsof we steeds verslaafder raken: drugs spelen een steeds grotere rol in het uitgaansleven, onze verslaving aan onze mobieltjes is bijna spreekwoordelijk. Maar tegelijkertijd merken we dat ons bewustzijn van ‘waar zijn we eigenlijk mee bezig’ ook groeiende is. Zie het groeiende schap 0.0 in de supermarkt: mensen beseffen dat minder alcohol drinken beter voor je is. We horen bijvoorbeeld van onze cliënten dat als je bij een feestje zegt dat je die avond niet drinkt, je vrienden steeds vaker reageren met: ‘goh, wat goed, dat zou ik ook wel willen.’ zegt arts en oprichter Sigrid Sijthoff.

Bij Kick your Habits zien ze verslaving als een uit de hand gelopen normaal proces. ”Iets dat je eerst nog plezier, troost, afleiding en zelfvertrouwen bood, keert zich tegen je”, zegt operationeel directeur en GZ Psycholoog Simone Cordewener. En dat is dan ook de specialiteit van Kick your Habits. “Wij kunnen die stok achter de deur zijn. Iemand over die drempel heen helpen om toch weer te gaan doen waar ze uiteindelijk gelukkiger van worden, in plaats van door te gaan in de macht der gewoonte.”

‘Mijn therapeute maakte het in goede zin persoonlijk. Geen klinisch afstandelijk type, maar menselijk. Ze zorgde er ook voor dat ik me niet hoefde te schamen.’

Je kunt op alle niveaus bij Kick your Habits terecht. “Het is niet dat je per se al aan het eind van je Latijn hoeft te zijn om hier aan te kloppen”, legt Simone uit. “Je mag het jezelf ook gunnen om eens helemaal te resetten. Om niet meer die katers te hebben. En om niet toch weer die teleurstelling te moeten verwerken, omdat je de dag ervoor niet hebt gedaan wat je jezelf eigenlijk had voorgenomen. In wezen willen we allemaal graag die verandering.”

Warm en respectvol

Persoonlijke benadering staat voorop. Iedereen heeft weer wat anders nodig bij zijn of haar behandeling. En dat is precies waar het team van Kick your Habits goed op let. Ook vinden ze het van belang om iemand te zien als geheel. “Iemand is veel meer dan die slechte gewoonte. Dus we vinden het heel belangrijk om het totaalplaatje te zien, maar ook met warmte en op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Je wil een verandering creëren in plaats van alleen te zeggen: ‘Je doet iets verkeerd’. Zo werk je samen vanuit gelijkwaardigheid naar het doel toe.”

‘Heb de behandeling als helpend ervaren. Wekelijks een gesprek met een betrokken coach waar ik veel aan heb gehad.’

Kick your Habits werkt alleen met wetenschappelijk verantwoorde methodieken. De behandeling start met een fase van bewustwording, gevolgd door cognitieve gedragstherapie, motiverende gesprekken, schematherapie, EMDR, ACT, psychomotorische therapie en groepsbehandeling. Samen met jouw behandelaar ga je op zoek naar de reden voor jouw gedrag. “Welke onderliggende mechanismes zorgen ervoor dat je die behoefte zo graag wilt bevredigen? Of dat nou met alcohol, drugs, seks of eten is, dat maakt in principe niet uit.”

Een behandeling bij Kick your Habits duurt een half jaar tot een jaar. “We zien je dan op een gegeven moment niet het hele jaar door wekelijks, maar we blijven wel in contact.” Die wat langere behandelingsperiode heeft een goede reden. “Zo kan iemand zelf ervaren hoe het is om die nieuwe gewoonte in het dagelijks leven uit te voeren. Je gunt iemand wat tijd om te wennen, zonder dat ze het gelijk in hun eentje moeten doen.”

Kick your Habits

Maliesingel 55

3571 BR Utrecht

www.kickyourhabits.nl

Een modern centrum voor verslavingszorg in Utrecht en Amsterdam, opgericht door arts Sigrid Sijthoff

Een behandelconcept dat goed aansluit bij de huidige drukke man of vrouw met slechte gewoontes en verslavingen

Afgestemd op jouw persoonlijke situatie

Intake, behandeling en nazorg door één behandelaar

Geen wachtlijst

Vergoed door verzekeraar

Bewezen succesvol

Kleine wachtlijst

Heb je vragen? Neem dat vrijblijvend contact op met het team van Kick your Habits via 020-7370887 of info@kickyourhabits.nl.