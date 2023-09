Klaar voor de Lindahl’s Singelloop Utrecht?

Op zondag 1 oktober staat Utrecht in het teken van de oudste stratenloop van Nederland: de Lindahl’s Singelloop Utrecht! Loop jij samen met ruim 10.000 hardlopers deze razend populaire loop in hartje Utrecht?

Jaarlijks lopen duizenden mensen mee tijdens de Singelloop in Utrecht. Het is je laatste kans om nog mee te doen aan dit hardloopevenement. Deze editie zijn er vier afstanden: de Partou Kids Runs van 1 en 2.5 kilometer, de Nedal UBN 5 kilometer en de Lindahl’s 10 kilometer Singelloop.

Parcours

De Lindahl’s Singelloop Utrecht heeft een prachtig parcours door hartje Utrecht. Hierbij mogen de Utrechtse Singel, het Wilhelminapark en de Maliebaan traditiegetrouw niet ontbreken. De start is dit jaar op de Croeselaan en de finish op de feestelijke Catharijnesingel.

Feestelijk hardloopevenement

De ruim 10.000 hardlopers worden jaarlijks door duizenden fanatieke toeschouwers aangemoedigd op weg naar hun welverdiende medaille. Na de finish is er in het Moreelsepark muziek en ruimte om wat te eten en drinken en vooral na te genieten.

Inschrijven

De Lindahl’s Singelloop Utrecht is bijna uitverkocht! Dus dit is je laatste kans om mee te doen. Schrijf je nu in via: https://www.singellooputrecht.nl/inschrijven/