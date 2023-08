‘Kloppend festivalhart’ Park 6 in TivoliVredenburg in Utrecht gaat weer open

Park 6 in TivoliVredenburg in Utrecht opent vanaf 22 september weer de deuren. Elke vrijdag en zaterdag worden de pleinen op de vijfde en zesde verdieping weer omgebouwd tot het kloppende festivalhart van het muziekgebouw waar iedereen gratis terechtkan.

In alle hoeken van TivoliVredenburg zijn verschillende soorten muziek te vinden, maar midden in het muziekgebouw komt alles samen. Park 6 is nu al een aantal jaren een succesnummer en gaat in september weer open.

Michiel is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de plek: “Het mooie aan Park 6 is dat het echt een ontmoetingsplek is voor alle mensen die onze verschillende zalen en verschillende muziekgenres bezoeken, maar ook juist voor Utrechters die naar TivoliVredenburg willen komen en niet naar een optreden gaan maar wel de energie van het gebouw willen ervaren.”

Weekend vieren

Park 6 is te vinden op de vijfde en zesde verdieping van het gebouw, in de grote centrale hal met een prachtig uitzicht over de stad. De sfeer omschrijft Michiel als het ‘kloppende festivalhart’ van TivoliVredenburg. Er is een uitgebreide bar, cocktails, veel hoekjes om te zitten, spellen te spelen, videokunst te bekijken en er is een groot wandkunstwerk ontwikkeld door Utrechtse kunstenaar Nick Liefhebber. En natuurlijk goede programmering met bijvoorbeeld lokale dj’s.

Michiel: “De grote open plek in het midden van het gebouw leent zich hier uitstekend voor. Je kunt er terecht voor een concert, na een concert, of ook gewoon zonder ticket. Om de werkweek af te sluiten, om het weekend te vieren. Iedereen is welkom. Vanaf 22 september is Park 6 weer geopend. Elke vrijdag- en zaterdagavond van 22.00 tot 01.00 uur.”