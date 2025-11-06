Klus te doen? De Klusbakfiets komt je graag helpen: ‘We zijn graag geziene gasten’

Heb jij ook klussen in huis die al veel te lang zijn blijven liggen? De Klusbakfiets komt naar je toe om die voor jou te fiksen. Het maakt niet uit of de klus groot of klein is: de klussers van De Klusbakfiets staan voor je klaar. Ze wonen in de buurt, dus de klus is snel geklaard.

“Ik merkte dat bouwbedrijven steeds vaker hun neus ophalen voor kleiner kluswerk. Daar wilde ik wat aan doen”, zegt eigenaar Martijn Ebbinge. Zelf heeft hij al meer dan 35 jaar in de bouw achter de rug. Het idee voor De Klusbakfiets ontstond toen zijn bouwbedrijf de kleine klussen niet meer kon doen.

Een vloer leggen, schilderen, een badkamer renoveren, behangen, een lamp vervangen, een schilderij ophangen, het onderhoud van je tuin en nog veel meer, de klusmannen en -vrouwen van De Klusbakfiets draaien hun hand er niet voor om. Vanaf 48,50 euro per uur komen ze langs om het voor jou te regelen.

Leuke, meedenkende mensen

Anders dan bij zijn bouwbedrijf werkt Martijn bij De Klusbakfiets niet met vakmensen. “Ik werk juist met mensen die verdomd handig zijn, maar ook nog een andere leuke baan hebben, zoals journalisten, bankiers, psychologen, ict’ers, leraren enzovoorts”, zegt Martijn. “Zij willen een betere balans tussen werken met hun hoofd, handen en hart. Bij De Klusbakfiets werken veel verschillende mensen – onder wie ook veel vrouwen.”

Zowel de klussers als de klanten zijn er blij mee. “We zijn graag geziene gasten, horen we vaak terug. Dat maakt het leuk voor ons, maar ook voor de klanten.” Volgens Martijn heeft De Klusbakfiets ook een maatschappelijke en sociale functie.

“De klussers voelen zich gezien, omdat we het bedrijf aansturen met vijf waarden: het vuur, de autonomie, de leer, balans en verbinding. Ik hoor vaak dat ze zich minder gespannen voelen dankzij het klussen en het werken bij de Klusbakfiets. Ze vinden het uitdagend, houden ervan om in beweging te zijn en zich te ontwikkelen. Klanten vertellen vaak dat ze onze klussers leuke, meedenkende mensen vinden.”

Uit je comfortzone

De klussers regelen zelf het materiaal en hebben contact met de klanten. “Ze doen alles zelf. Dit is vanuit de waarde autonomie”, zegt Martijn. De uitkomst is dat de klussers trots zijn op hun contact met klanten en het resultaat. “In onze app staan de klantgegevens en de klusaanvraag. Als er problemen zijn, kunnen ze terecht bij het hoofdkantoor of bij mij. Verder is er een groepsapp waarin de klussers elkaar kunnen raadplegen.”

De eerste gesprekken met potentiële klussers voert Martijn zelf. Hij kijkt of er een klik is, en bespreekt ook hun klusvaardigheden. Martijn moedigt zijn klussers aan om soms ook iets uit hun comfortzone te stappen. “Daar zit ook een leercurve in, maar je moet altijd realistisch en veilig blijven. Veiligheid staat altijd voorop.” Daarom laat hij geen cv-ketels repareren, in meterkasten werken of dakrenovaties doen. Daar zijn andere gespecialiseerde bedrijven voor.

De Klusbakfiets is inmiddels actief in ruim zevenentwintig steden. Het begon in 2019 met een echte bakfiets, maar vooral in grote steden ging daar te veel tijd mee verloren. “De naam de Klusbakfiets is dus meer het vehikel geworden van onze vijf waarden en we eren daarmee tegelijkertijd de portemonnee van onze klanten. Duurzaam is in die zin op verschillende manieren uitlegbaar. Bovenal zijn wij enthousiaste en gedreven klussers die jullie graag komen bijstaan om onze woningvoorraad op peil te houden.”

