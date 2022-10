Kom bridgen bij Bridgeclub Wilhelminapark!

Zoek je gezelligheid? Vind je het leuk om je brein lenig te houden? Samen met enthousiaste stadgenoten? Kom dan bridgen bij Bridgeclub Wilhelminapark! Of kom het bij ons leren.

Bridgen is een denksport voor jong en oud. Het is een sociale sport omdat je met een partner tegen andere paren speelt. Het spel is iedere keer anders. Je traint op een speelse manier je geheugen en je concentratievermogen. Met na afloop een hapje en een drankje. We spelen op vijf momenten in de week, op verschillende plaatsen in de stad: de Wilhelminakerk in de Hobbemastraat, buurtcentrum De Dreef in Overvecht (gratis parkeren!) en Podium Oost in de Oudwijkerdwarsstraat. Keus genoeg dus. En wil je de spelregels leren? Kom dan naar een van onze cursussen.

Tekst loopt door onder de foto

Ga voor meer informatie naar onze website. Of stuur een berichtje naar onze secretaris: [email protected]. Hij komt graag met je in contact.

Je bent van harte welkom!

PS: onze club bestaat al meer dan 75 jaar! In april vierden we dit jubileum met een knalfeest waar veel van onze meer dan 200 leden bij waren. Wij kijken nu al uit naar het volgende lustrum, ben jij daar dan ook bij?