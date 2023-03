Kom je ook? Jeugdtheater, altijd een feestje

In Stadsschouwburg Utrecht vind je veel voorstellingen voor een jong publiek, vaak op zondag en in de schoolvakanties. Ideaal voor een dagje uit met het hele gezin!

STOM 10+

HNTjong

12 mrt 13.30 uur

‘STOM’ is een muzikale voorstelling over zwijgend protest. Het verhaal gaat over Ziggy, er is iets mis met haar. Ze praat ineens niet meer. Geen woord. Intussen gaat ze gewoon naar school, feestjes en muziekles. Is het dapper, loopt ze aandacht te trekken, heeft ze iets vreselijks meegemaakt? ‘STOM’ is een voorstelling voor iedereen die er af en toe helemaal klaar mee is, met veel muziek en best wel grappige figuren en een hoofdpersoon die behoorlijk bijdehand is.

Martin Luther King 8+

Urban Myth e.a.

26 mrt 13.30 en 16.00 uur

In deze swingende familievoorstelling volg je het verhaal van de jonge Martin Luther King, die al in zijn jeugd te maken krijgt met een wereld van ongelijkheid. Hij heeft een onbezorgde jeugd, totdat hij naar een school voor alleen zwarte kinderen moet. Daar komt een gevoel van onrechtvaardigheid bovendrijven dat een vuur in hem aanwakkert dat niet meer te doven is. Hij wil de wereld veranderen, hoe ver is hij bereid te gaan?

Pippi Powerrrrr 8+

Het Laagland

10 apr 16.00 uur

Deze spannende tijd, waarin er zoveel gebeurt in de wereld en niets meer vanzelfsprekend lijkt, vraagt om frisse inzichten en nieuwe powerrrrr. Durf jij jezelf te zijn én te laten zien? ‘Pippi Powerrrrr’ is een avontuurlijke ode aan trouw zijn aan jezelf, in de geest van de wereldberoemde Pippi Langkous. Op een heerlijk chaotische theatervloer zie je een bonte club actrices. Ze gaan op ontdekkingstocht naar hun eigen powerrrrr: van expressief tot verlegen, van dwars tot meegaand. Energiek theater voor jongens én meiden.

