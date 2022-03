Kom jij ons Finance team versterken?

Wij zijn op zoek naar een financieel administratief medewerker met een aantal jaren werkervaring.

Als financieel administratief medewerker bij GenDx, ben je verantwoordelijk voor het gehele boekhoudkundige proces van GenDx en haar dochterondernemingen.

Zoek jij een nieuwe uitdaging, en wil je werken bij een innovatief bedrijf? Ben jij proactief, oplossingsgericht, accuraat en integer? Lees dan zeker verder!

Verantwoordelijkheden:

Het controleren, boeken en betaalbaar stellen van inkoopfacturen.

Monitoren en beheren van het facturatie- en betalingsproces.

Debiteurenbeheer van GenDx en haar Nederlandse dochteronderneming.

Het verzorgen van BTW/ICP aangiften en grootboekcontroles.

Financiële maand- en jaarafsluiting van GenDx en haar Nederlandse dochteronderneming.

Ondersteunen bij het samenstellen van overige financiële rapportages voor collega’s, management, Board en aandeelhouders.

Diverse werkzaamheden binnen de financiële administratie waaronder rapportage aan het CBS.

Procesverbeteringen met betrekking tot het Finance.

Werken volgens de ISO 13485 kwaliteitsstandaard.

Functie-eisen

Je beschikt over relevante werkervaring als financieel administratief medewerker.

HBO werk- en denkniveau: MBA, SPD of gelijkwaardig verkregen door werkervaring.

Sterke MS Office vaardigheden, specifiek MS Excel.

Ervaring met SnelStart is een pré.

Je denkt oplossingsgericht en bent bereid je handen uit de mouwen te steken.

Je bent accuraat, servicegericht, zelfstandig en integer.

Je signaleert fouten of verbeterpunten en komt met oplossingen.

Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (mondeling en schriftelijk).

Je bent woonachtig in de regio waar GenDx gevestigd is, het Utrecht Science Park.

Meer info?

Ga naar: www.GenDx.com/company/careers.

Over GenDx, experts in transplant diagnostics:

GenDx is een wetenschappelijk bedrijf, gevestigd op het Utrecht Science Park. Het is onze missie om bij te dragen aan de kwaliteit van leven van transplantatiepatiënten. Dit doen we door het ontwikkelen van innovatieve, kwalitatief hoogwaardige moleculair diagnostische producten, die wereldwijd worden gebruikt voor het vinden van de beste donor-patiënt match, en het monitoren van transplantatie succes.

Acquisitie en bemiddeling door derden of ZZP’ers wordt niet op prijs gesteld.