Kom jij werken bij Cultuur & School Utrecht?

Wij zoeken een allround communicatiemedewerker, een community manager en/of een communicatiespecialist om onze dienstverlening te versterken en (online) community tot een succes te maken.

Wij zijn het coördinatiepunt en kennisplatform voor cultuuronderwijs in de stad Utrecht. Wij ondersteunen scholen en culturele partners bij het vormgeven van het cultuuronderwijs. Dit doen wij vraaggericht en onafhankelijk. We bemiddelen, evalueren en monitoren culturele activiteiten en delen kennis via bijeenkomsten en via ons Kennisplatform voor en door scholen en culturele organisaties. Om dit lerende netwerk verder op te bouwen en voortdurend actueel te houden, zoeken wij uitbreiding voor ons kleine team. Je krijgt veel ruimte om mee te denken over verschillende terreinen van onze dienstverlening. Versterk jij samen met ons, scholen en culturele partners de culturele talenten en persoonlijke ontwikkeling van zoveel mogelijk Utrechtse leerlingen?

Ben (of ken) jij de communicatiekanjer die we zoeken? Reageer op (of deel) deze vacature(s).

Allround communicatiemedewerker (20-24 uur per week)

Ben jij de allround communicatiemedewerker die enthousiast wordt van zowel inhoudelijke als ondersteunende taken met betrekking tot onze dienstverlening voor Utrechtse scholen en cultuuraanbieders? Een digitale duizendpoot die graag meebouwt aan ons groeiend netwerk? Bij voorkeur met kennis van cultuureducatie voor het basis- én van het voortgezet onderwijs? Reageer dan op deze functie!

Community manager (16-24 uur per week)

Help jij ons verder te bouwen aan een betrokken community rondom het Utrechtse cultuuronderwijs? Ben jij de verbindende schakel tussen Utrechtse scholen en cultuuraanbieders die wij zoeken? Met kennis van cultuureducatie voor het basis- én voortgezet onderwijs? En bij voorkeur met een journalistieke achtergrond? Die makkelijk schrijft of via een filmpje content creëert? Reageer dan op deze functie!

Communicatiespecialist (28-36 uur per week)

Ben jij de communicatieduizendpoot die we zoeken? Met kennis van cultuureducatie voor het basis- én van het voortgezet onderwijs? Die makkelijk schrijft? Die graag meebouwt aan een betrokken community rondom het Utrechtse cultuuronderwijs? En die makkelijk verschillende (digitale) middelen inzet om dat te bereiken? Reageer dan op deze functie!

Stuur uiterlijk 8 juni jouw motivatie en curriculum vitae naar [email protected] onder vermelding van de vacature waarop je solliciteert. De gesprekken vinden plaats in de week van 13 juni.

Voor vragen over deze vacatures kun je contact opnemen met Karen Jong (directeur) via [email protected] of via 030 711 62 29.