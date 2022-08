Kom langs en maak kennis met NLP in het Landhuis in de Stad

Hoe zorg jij er voor dat je aandacht geeft aan alles wat belangrijk voor je is? En hoe houd jij jezelf in balans, zodat je kunt genieten van het moois om je heen?

Jouw waarden, ideeën en overtuigingen zijn bepalend voor jouw dagelijkse manier van doen en denken. Ga maar eens na: een collega maakt een opmerking die je behoorlijk steekt. Je blijft ermee zitten en je humeur is de rest van de dag ver te zoeken.

Hoe fijn zou het zijn als jouw gemoedstoestand een stuk minder wordt beïnvloed door andere mensen en onverwachte situaties? Dat je merkt dat jij veel strakker de regie kunt pakken over jouw stemming en energie? Het mooie is: dat kan! Door NLP, Neuro Linguïstisch Programmeren, krijg je inzicht in jouw (gedrags-)patronen. Je kunt namelijk zelf kiezen wat jouw reactie is op wat je waarneemt. Zo blijf jij, in iedere situatie, de baas over je eigen emoties en energie.

Ben jij benieuwd naar je eigen gebruiksaanwijzing? Wil je meer rust in je hoofd én in je lijf ervaren? Op de gratis kennismakingsavond van Trainingsbureau Schoonderwoerd laten internationaal gecertificeerde trainers je ervaren wat NLP voor jou kan betekenen en beantwoorden ze jouw vragen.

Coöperatie Schoonderwoerd

Misschien heb je al eens van de naam Schoonderwoerd gehoord. Al ruim dertig jaar trainen wij bedrijven als KPN, ABN AMRO en gemeenten. We helpen professionals om het beste uit zichzelf te halen door trainingen zoals Effectief Beïnvloeden, Focus- en timemanagement, NLP en nog veel meer. Kijk op onze website www.schoonderwoerd .nl voor ons volledige aanbod. Dit alles doen we vanaf onze schitterende locatie: het Landhuis in de Stad in Park Oog in Al. En nu stellen we ons graag voor aan Utrecht. Met een korte workshop NLP kun jij ervaren hoe het is om training bij ons te volgen.

Tijdens de kennismakingsavond op 24 augustus vertellen we graag meer over onszelf en gaan we aan de slag met NLP. Ook leuk: voorafgaand kun je, optioneel, aanschuiven in het restaurant van het Landhuis in de Stad. Hier kookt een gastchef een verrassend driegangenmenu voor slechts € 13,95 speciaal voor alle deelnemers. Ben jij nieuwsgierig en wil je kennismaken met Schoonderwoerd én met NLP? Geef je dan hier op voor de gratis kennismakingsavond op 24 augustus.