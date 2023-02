Kom naar de tweede editie van Stadsdialogen: Hoe verandert jouw stad op gebied van mobiliteit door haar enorme groei?

Op 21 mei 2022 was een feestelijke dag voor Vereeniging De Sociëteit aan de Mariaplaats 14. Op deze dag ‘heropende’ Burgemeester Sharon Dijksma Congresgebouw de Vereeniging, vierde de Sociëteit haar 150-jarige bestaan en werd Restaurant Marie officieel geopend.

Afgelopen december werd er een nieuw programma aan het gebouw toegevoegd: naast een vereniging, zalenverhuur voor bijeenkomsten en congressen en restaurant is er gestart met een serie lezingen, gesprekken en dialogen onder de naam Stadsdialogen: voortgekomen uit de succesvolle samenwerking tussen Sociëteit de Vereeniging en Congresgebouw de Vereeniging. Vier maal per jaar organiseren de initiatiefnemers een open avond voor debat en dialoog, waarbij “Groeistad Utrecht” het hoofdthema is.

“Een bijzonder samenwerking tussen een (bijna) historisch gezelschap en jong bedrijf” zegt mede-eigenaar Edo Wiersema over de serie Stadsdialogen. “Tijdens deze serie willen we bewoners, bezoekers en geïnteresseerden inzicht geven in onderwerpen die horen bij een groeiende stad, zoals mobiliteit, inclusiviteit, veiligheid en recht op wonen. Onderwerpen die iedereen aan gaan, waar veel onderzoek naar wordt gedaan, continu onderhevig aan verandering en enorm speelt bij de Gemeente Utrecht.” Met de serie willen de initiatiefnemers het gebouw openen voor publiek. De avonden zijn dan ook gratis en toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is.

Editie II vindt plaats op aanstaande donderdag 9 februari in Congresgebouw de Vereeniging. Het thema van deze avond is “Mobiliteit in een veranderende stad”. De lezingen worden gegeven door Hoogleraar Prof. Dr. Ir. Dick Ettema van de faculteit Geowetenschappen Universiteit Utrecht en dhr. Danny Edwards van stedenbouwkundig en landschapsbureau Blau. Ruimte voor debat is er zeker, alle avonden zijn fysiek en op locatie. “In een steeds meer digitale wereld vinden wij het belangrijk om fysiek met elkaar in gesprek te kunnen, kritisch te kunnen zijn, elkaar aan te kijken en begrip te tonen. Digitaal is steeds meer de norm, maar dat vinden we niet geschikt voor dit programma”, zegt Edo afsluitend.

Stadsdialoog II vindt plaats in Congresgebouw de Vereeniging aanstaande donderdag 9 februari. De inloop is vanaf 19:30 en het programma start om 20:00. Uiteraard kan er na afloop een borrel worden gedronken in de sociëteit die speciaal voor deze avonden de deuren voor iedereen open zet. Interesse? Aanmelden kan eenvoudig door een mail te sturen naar [email protected]. Voor interesse in de mogelijkheden van vergaderruimten kunt u terecht op www.congresgebouwdevereeniging.nl