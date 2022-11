Kom naar FNV manifestatie 26 november

Lokaal FNV Utrecht-Midden roept op om op 26 november mee te gaan naar Amsterdam! Ook in Utrecht Midden maken mensen zich zorgen. Zorgen over het einde van de maand, over dure boodschappen en hoge energierekeningen. Want onze inkomens blijven achter. Dat moet nu afgelopen zijn.