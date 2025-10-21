Kom samen aftellen naar 2026 op het Jaarbeursplein

Nog geen plannen voor de jaarwisseling? Dat is in Utrecht geen probleem. Organiseer je eigen buurtfeest, bewonder verschillende licht-activiteiten door de stad of kom op oudejaarsavond naar het gratis aftelmoment op het Jaarbeursplein. Een feest zonder vuurwerk, met muziek voor jong en oud!

Het aftelmoment | 31 december

voor iedereen

Net als vorig jaar, luidt Utrecht het nieuwe jaar in met een centraal aftelmoment. Op 31 december barst het feest los op het Jaarbeursplein! Dans, zing en feest mee tijdens een aftelmoment met muziek, optredens en verrassende acts, van onder andere coverbrand The Recipe. En dan is het grote moment daar: samen aftellen naar 2026! Kom lekker op tijd, want vol = vol!

Programma voor alle leeftijden (gratis)

van 21.30 tot 01.00 uur

Tekst loopt door onder afbeelding

Het aftelmoment voor kinderen | 31 december

Ook aan de jonge Utrechters is gedacht. Zij kunnen de jaarwisseling al eerder op de dag vieren, tijdens het aftelmoment voor kinderen. Met een interactieve show, gepresenteerd door Lucas van de Meerendonk (bekend van het NOS Jeugdjournaal), voeren we samen opdrachten uit en spelen we de klok alvast vooruit. Zo kunnen we samen alvast aftellen naar 2026!

Programma voor kinderen (gratis)

van 17.15 tot 18.30 uur

Organiseer iets leuks met je buren | 31 december of 1 januari

Heb jij een creatief idee om op 31 december of 1 januari samen te komen met je buren? Bijvoorbeeld een sportcompetitie, silent disco of nieuwjaarsontbijt? Dan kun je hiervoor geld aanvragen bij de gemeente. Dit kan ook als organisatie. Door zelf activiteiten te organiseren, maken we samen met alle Utrechters nieuwe tradities voor de jaarwisseling!

Tekst loopt door onder afbeelding

Licht-activiteiten door de stad | Wintermaanden

In de wintermaanden kun je op verschillende plekken in Utrecht lichtkunst bewonderen. Benieuwd naar de lichtkunst? Kijk dan hier .

Een vuurwerkvrije jaarwisseling

Het afsteken van vuurwerk veroorzaakt elke jaarwisseling overlast voor mens, dier en milieu. Ook kost het de maatschappij geld, door brand en schade in de openbare ruimte. De maatschappelijke oproep om de jaarwisseling anders te vieren, wordt steeds sterker. Op advies van het burgerberaad, bestaande uit honderd gelote inwoners uit Utrecht, zijn we vorig jaar gestart met een nieuwe traditie voor oud en nieuw.

Tekst loopt door onder afbeelding



We kiezen in Utrecht niet meer voor vuurwerk, maar wél voor het milieu, de dieren, de kwetsbare buur en minder ongelukken. En we kiezen natuurlijk voor samenzijn. Dit doen we door zelf weer het aftelmoment op het Jaarbeursplein te organiseren én door subsidiemogelijkheden aan te bieden aan inwoners en organisaties binnen Utrecht. Daarmee kunnen zij op eigen initiatief activiteiten organiseren in de buurt.

Meer weten?

Wil je meer weten over oud en vanaf nu in Utrecht? Kijk dan op www.oudenvanafnu.nl.