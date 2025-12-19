Kom schaatsen tussen de treinen in het Spoorwegmuseum

Het Spoorwegmuseum wordt deze december weer betoverend mooi. Tijdens Winter Station krijgt het hele museum een metamorfose, de winterse gezelligheid spat ervan af. Dit jaar kun je al vanaf 13 december genieten van de winterse sferen! Naast alle leuke attracties hebben we veel extra’s: ga schaatsen op onze ijsbaan of draai eindeloos rondjes in de antieke carrousel. Natuurlijk ontbreekt de koek en zopie niet.

Schaatsen rondom een echte stoomlocomotief

Het is inmiddels een bekende traditie: schaatsen in het Spoorwegmuseum. Ook deze kerstvakantie kunnen tijdens Winter Station de ijzers weer uit het vet! Rondom een historische stoomlocomotief kan iedereen zich uitleven op het gladde ijs. Hoe bijzonder is het om op schaatsen langs reusachtige treinen te glijden? Schaatsen zijn gratis te leen, neem wel je eigen handschoenen mee. Voor de kleintjes is er een apart krabbelbaantje met rekjes.

De openingstijden en reserveren

Goed om te weten: het museum is tijdens Winter Station ook geopend op feestdagen en er zijn aangepaste openingstijden. Bezoek je het museum? Dan is reserveren verplicht, dit kan via spoorwegmuseum.nl.