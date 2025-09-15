Kom vanaf 26 september naar de Utrecht Science Week

Van vrijdag 26 september tot en met zondag 5 oktober is de Utrecht Science Week en zet het Utrecht Science Park de deuren wijd open voor iedereen die geïnteresseerd is in (toegepaste) wetenschap. Bezoekers krijgen een unieke kans om kennis te maken met baanbrekende wetenschap en innovatie van wereldniveau en kunnen zich kosteloos aanmelden.

Jubileumeditie

De Utrecht Science Week is in de afgelopen vijf jaar uitgegroeid tot een vooraanstaand, jaarlijks terugkerend evenement in Utrecht, waar innovatie, onderzoek en samenwerking op het grootste science park van Nederland in de spotlight worden gezet. Tijdens deze jubileumeditie wordt weer een rijk programma aangeboden met aansprekende lezingen, interactieve workshops, rondleidingen en spraakmakende interviews. Er zijn meer dan 50 sprekers en 30 programmaonderdelen, verdeeld over meer dan 25 locaties op het Utrecht Science Park.

Verschillende doelgroepen

De Utrecht Science Week is zowel interessant voor medewerkers en studenten op het Utrecht Science Park, maar zeker ook voor professionals en inwoners uit de gehele regio of het land. En voor gezinnen met kinderen is er het Weekend van de Wetenschap met proefjes, rondleidingen, workshops en knutselactiviteiten.

Unieke kans

De week biedt een unieke kans om te zien waar en hoe de wetenschap van de toekomst wordt vormgegeven. Bezoekers krijgen toegang tot normaal gesproken afgesloten faciliteiten, zoals het hightech plantenlab NPEC, het Hubrecht Instituut en Westerdijk Instituut. Ook kun je meelopen met een expeditie naar Amelisweerd en je laten inspireren tijdens de Dag van de Duurzaamheid van de Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht en een kijkje nemen in het enige academische dierenziekenhuis van Nederland bij het Dierenziekenhuis van de Toekomst. Uiteraard zijn er ook diverse events voor studenten, zoals de Utrecht Science Week Pubquiz en de finale van de Sustainable City Challenge, waar studenten hun ideeën pitchen voor de verduurzaming van diverse Utrechtse wijken.

Weekend van de Wetenschap

We sluiten de Utrecht Science Week zondag 5 oktober af met een onderdeel voor de jongere bezoekers, want dan is het Weekend van de Wetenschap. Tijdens dit landelijke wetenschapsweekend kunnen bezoekers op een laagdrempelige en interactieve manier kennismaken met de wereld van onderzoek, technologie en innovatie. Van proefjes doen in een echt laboratorium tot zelf robots bouwen of ontdekken hoe kinderartsen en onderzoekers samenwerken aan baanbrekende behandelingen. Dit jaar openen onder andere de Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) en het Prinses Máxima Centrum hun deuren.

Volledige programma

Maar er is nog veel meer te beleven tijdens de Utrecht Science Week. Bezoekers kunnen hier het volledige programma bekijken en zich aanmelden. Behalve het Betweterfestival zijn alle events kosteloos toegankelijk, maar voor sommige is een beperkt aantal plekken, dus wordt aangeraden spoedig aan te melden.

Over het Utrecht Science Park

De Utrecht Science Week is een initiatief van Utrecht Science Park, het grootste science park van Nederland met 31.000 werknemers en 55.000 studenten. Samen met de twee satellietlocaties Utrecht Science Park Bilthoven en Utrecht Science Park Zeist vormt Utrecht Science Park het kloppende hart van Europa’s meest competitieve regio (RCI, 2022). Op het Utrecht Science Park werken kennisinstellingen, onderzoeksinstituten en

bedrijven intensief samen aan een gezonde, duurzame samenleving. Voor meer informatie ga naar www.utrechtsciencepark.nl.