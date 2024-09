Kom vanaf 27 september naar de Utrecht Science Week

Van vrijdag 27 september tot en met zondag 6 oktober is de Utrecht Science Week en zet het Utrecht Science Park de deuren wijd open voor iedereen die geïnteresseerd is in (toegepaste) wetenschap. Bezoekers krijgen een unieke kans om kennis te maken met baanbrekende wetenschap en innovatie in Utrecht en kunnen zich kosteloos aanmelden.

Actuele thema’s

De Utrecht Science Week biedt een gevarieerd programma met onder meer lezingen, rondleidingen, dialoogsessies, paneldiscussies, kennismarkten en meer. Over actuele thema’s als preventieve gezondheidszorg, klimaatverandering, proefdiervrije innovatie, maatschappelijk verantwoord onderzoek en regeneratieve geneeskunde. Onderwerpen waar op het Utrecht Science Park dagelijks met vereende krachten én met hart en ziel aan wordt gewerkt door kennisinstellingen, onderzoeksinstituten en bedrijven.

Verschillende doelgroepen

De Utrecht Science Week is zowel interessant voor medewerkers en studenten op het Utrecht Science Park, maar zeker ook voor professionals en inwoners uit de gehele regio of het land. En voor gezinnen met kinderen is er het Weekend van de Wetenschap met proefjes, rondleidingen, workshops en knutselactiviteiten.

De gezondheidszorg van de toekomst

Op dinsdag 1 oktober is er bijvoorbeeld een publieksevent “Ziekenhuis van de Toekomst”, waar het UMC Utrecht laat zien hoe je eigen cellen in de toekomst als medicijn ingezet kunnen worden. Het laat zien dat we in Utrecht voorop lopen op het gebied van “regeneratieve geneeskunde”, zoals dat wordt genoemd.

Ook is er een programmaonderdeel waarin biotechbedrijf Genmab vertelt hoe de labs en gezondheidszorg van de toekomst eruit zien. Je kunt daar ontdekken hoe automatisering, digitale transformatie en Artificial Intelligence (AI) een revolutie teweegbrengen.

Weekend van de Wetenschap

De Utrecht Science Week wordt in het weekend van 5 en 6 oktober afgesloten met het jaarlijks terugkerende “Weekend van de Wetenschap”. Iedereen is daar welkom, want wetenschap is natuurlijk voor iedereen, maar de focus ligt op gezinnen met kinderen tussen de 8 en 14 jaar. Maar liefst zeven organisaties van het Utrecht Science Park hebben toffe activiteiten bedacht, zoals proefjes, rondleidingen, workshops en knutselactiviteiten, om de bezoekers kennis te laten maken met wetenschap op verschillende aspecten. De deelnemende organisatie zijn Universiteit Utrecht (en Botanische Tuinen), Hubrecht Instituut, Westerdijk Instituut, UMC Utrecht, Wilhelmina Kinderziekenhuis, Prinses Máxima Centrum en KNMI.

Ervaar het zelf

Maar er is nog veel meer te beleven tijdens de Utrecht Science Week, dus kom kijken, luisteren, discussiëren en ontmoeten! Bekijk het volledige programma hier en meld je kosteloos aan.

Over het Utrecht Science Park

De Utrecht Science Week is een initiatief van Utrecht Science Park, het grootste science park van Nederland met 30.000 werknemers en 55.000 studenten. Samen met de twee satellietlocaties Utrecht Science Park Bilthoven en Utrecht Science Park Zeist vormt Utrecht Science Park het kloppende hart van Europa’s meest competitieve regio (RCI, 2022). Op het Utrecht Science Park werken kennisinstellingen, onderzoeksinstituten en

bedrijven intensief samen aan een gezonde, duurzame samenleving. Voor meer informatie ga naar www.utrechtsciencepark.nl.