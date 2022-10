Komend weekend Berlijnplein ‘the place to be’ in Utrecht

Lekker (na)zomeren op Perron 9

Leidsche Rijn – Komend weekend kan iedereen nog even heerlijk gezellig ‘na-zomeren’. Op zaterdag 8 en zondag 9 oktober vindt je namelijk ‘Lekker Zomers’ op het Berlijnplein : een heel leuk uitje onder en rondom de stationsoverkapping ‘Perron 9’ schuin tegenover het Pathé filmtheater naast het NS- en busstation Leidsche Rijn.

Door corona pandemie uitgesteld

Aanvankelijk stond dit evenement gepland in juni echter het bleek niet mogelijk om tijdig een vergunning hiervoor te kunnen krijgen van de gemeente Utrecht want dat duurt 12 weken en pas vanaf 1 april konden eventuele aanvragen in behandeling worden genomen worden.

Twee keren uitgesteld

Het was toen veel te kort dag en het event werd daarom verschoven naar half augustus, echter daar bleek toen geen ruimte meer te zijn in de evenementenkalender. Daarom vindt dus nu aankomend weekend dan ook een ‘nazomerse’ herfsteditie plaats van ‘Lekker Zomers’.

Genieten van lekker eten, live muziek en meer

Zowel zaterdag 8 als zondag 9 oktober zijn live muziek, leuke kraampjes en lekker eten te vinden @ ‘Lekker Zomers’ dat samen valt met het ‘Pasar 2.0 festival’. Je kan beide dagen volop lekker eten uit divers keukens onder het genot van non-stop live muziek en een biertje, wijntje of ander drankje.

Exotisch

Je kunt er happen van de allerlekkerste sushi, burgers, pokebowls, wafels, saté, broodjes bal of hete kip, noodles, suikerspin, gebakken banaan, loempia, Thaise en Taiwanese snacks, chips en popcorn. Tevens zijn er volop overheerlijke exotische drankjes verkrijgbaar zoals onder andere bubble tea, cocktails, mocktails, smoothies en sjusjpuppie en is er heerlijk ijs verkrijgbaar.

Artiesten

Zanger/entertainer/presentator Gordon Smith is twee dagen lang de gastheer @ ‘Lekker Zomers’. Op zaterdag 8 oktober treden ook de orkesten Hot News en Bintang Bali Rockers op en is zanger/entertainer Bobby Matulessy van de partij. Zondag 9 oktober treden de orkesten IVY en Alex & friends op. Kortom, ‘Lekker Zomers’ swingt twee dagen de pan uit !

Leuke marktkraampjes

Je vindt hier @ perron 9 op het Berlijnplein ook een aantal leuke marktkraampjes met onder andere bijzonder leuke exclusieve woondecoratie, cosmetica en haarmode, kleding, sieraden, modeaccessoires, snoepwaren. gadgets, speelgoed, en andere hebbedingetjes.

Geen sponsoring en geen subsidie

‘Lekker Zomers’ heeft geen sponsors en wordt ook niet gesubsidieerd. Daarom ontkomt de organisatie niet aan het vragen van een entreeprijs. Geprobeerd is om deze zo laag mogelijk te houden. Kinderen tot en met 11 jaar hebben gratis entree en vanaf 12 jaar koop je jouw online kaartje in de voorverkoop voor slechts € 4,00. Aan de kassa betaal je € 6,50.

Lekker Zomers

Perron 9 @ Berlijnplein Utrecht

zaterdag 8 oktober 12.00- 20.00 uur

zondag 9 oktober 12.00-20.00 uur