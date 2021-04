Koningsdag 2021 – Het grote “KOVH thuisblijf feestpakket” 

Nu de zon zich voorzichtig weer wat meer laat zien en de dagen langzaam maar zeker weer wat langer worden, ontwaakt ook de KOVH uit haar winterslaap. Dat is maar goed ook, want het is alweer maart en dus dient zich het eerste evenement van het jaar aan.

Namelijk koningsdag 2021. Helaas hangt Corona na een jaar zonder echte activiteiten nog altijd boven ons hoofd, maar dit mag volgens ons de pret niet drukken. Wellicht is dit zelfs des te meer reden om thuis de bloemetjes buiten te zetten deze koningsdag.



De KOVH geeft u hierbij graag een duwtje in de goede richting door middel van het grote “KOVH thuisblijf feestpakket”. Hierin vindt u alle ingrediënten die u helpen om er toch een feestelijke dag van te maken. U denkt hierbij waarschijnlijk al aan een lekker hapje en drankje, maar ook de feestversiering mag hierbij zeker niet ontbreken.



Voor de KOVH zelf is dit de uitgelezen mogelijkheid om eindelijk ook eens gebruik te kunnen maken van onze nieuwe ‘clubkleding’. Wij komen de pakketten namelijk, net als vorig jaar, volledig in stijl bij u bezorgen (binnen een straal van +/- 10km van Haarzuilens) op de avond voorafgaand aan koningsdag.



Graag ontvangen we foto’s van de mooist versierde huizen. Wellicht zit er dan zelfs nog wel een prijs in…