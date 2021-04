Koningsdag, feest van verbinding

Koningsdag is traditioneel een feest van verbinding. Zeker in onze stad Utrecht, de stad waar de oorsprong van dit feest ligt. De jarenlange tradities van vrijmarkten, festiviteiten, een vrolijk in Oranje uitgedoste menigte en muziekoptredens, liggen nog in ons geheugen.

Dat het dit jaar anders moet, is helaas vanzelfsprekend. De behoefte aan verbinding is echter nog steeds groot, misschien wel groter dan voorheen. De verenigingen met haar vrijwilligers hebben een mooi passend alternatief neergezet. Koningsdag vieren we dit jaar vooral vanuit huis.

Op het moment dat het Wilhelmus ’s ochtends van De Dom zal klinken, mag aan deze huizen de vlag met vaandel niet ontbreken. In sommige wijken wordt meer van deze versiering beloond in een wedstrijd. En natuurlijk mag bij alle huizen Koningin Nijntje, van deze bijzondere DUIC-editie, niet ontbreken! De jeugd kan in veel wijken de stoepen versieren en meedoen aan stoepkrijtwedstrijden.

Dit jaar gaat de verbinding verder dan de eigen wijk. Met onder andere de studenten van het USC en van UVSV, is in samenwerking met verschillende partijen uit de stad, een fantastisch programma samengesteld, voor jong en oud. Dit programma begint al om 18 uur tijdens de traditionele Koningsnacht en eindigt op Koningsdag met enkele live optredens van enkele bekende Utrechtse artiesten in TivoliVredenburg. Op ontdek-utrecht.nl/koningsdag staan verschillende activiteiten om het oranjefeest in huis te halen. Wij hopen dat u aan zal sluiten bij deze initiatieven en hopen u (virtueel) te gaan zien!

We wensen iedereen een geweldige Koningsdag!



Namens het Utrechts Oranje Comité en de aangesloten oranje-, wijk- en studentenverenigingen.