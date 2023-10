Koormuziekliefhebber? Kom naar de Korendag van ZIMIHC!

Op zaterdag 14 oktober is ZIMIHC theater Stefanus dé ultieme korenbestemming van Utrecht. De Korendag is een gezellige dag die helemaal in het teken staat van de koormuziek. Reken op veel zangplezier, maar liefst negen optredens en een feestelijke borrel.

Van opera tot wereldmuziek

De dag bestaat uit verschillende korte optredens. Van opera tot wereldmuziek: er is muziek in allerlei stijlen en smaken. Zo is er voor elk wat wils! Denk bijvoorbeeld aan het koor Zumba! Canto do Brasil. Zij neemt je mee op een reis van vrolijke wereldmuziek waarbij gegarandeerd de voetjes van de vloer gaan! Het Utrechts Operakoor en het Utrecht Vocaal Ensemble zorgen voor een klassieke toets aan de dag.

En zorg dat je ook zeker luistert naar pop-, jazz- en theaterkoor Waar het Asfalt Ophoudt. Met haar kleinkunstrepertoire en theatrale presentatie, zorgt zij voor prachtige muziek en een visueel spektakel.

Zangworkshop van Mathieu Vulto

In de middag kun je meedoen aan een speciale zangworkshop gegeven door docent en dirigent Mathieu Vulto. Mathieu, werkzaam aan de Rotterdamse Codarts Conservatorium, zorgt voor een laagdrempelige zangervaring. Deze workshop is geschikt voor koren én publiek, dus doe vooral mee, zelfs als je nog nooit hebt gezongen. Het plezier staat voorop.

Feestelijke afsluiting

De dag wordt feestelijk afgesloten met een borrel en een optreden van de enthousiaste Steegzangers. En het blijft niet alleen bij luisteren: de Steegzangers gaan samen met het publiek een lied instuderen en samen uitvoeren. Dat wordt gezellig!

Geniet mee van alle koormuziek

Kortom: kom naar deze mooie dag die gewijd wordt aan koormuziek en samen zingen. We starten om 11:30. Je bent van harte welkom mee te doen aan een dag vol zangplezier en te genieten van maar liefst negen optredens.

Benieuwd naar alle koren die gaan optreden? Neem een kijkje op de website van ZIMIHC voor het volledige programma en koop je kaartje om samen met ons te genieten van het feestelijke programma! We zien je graag verschijnen!

Over Utrecht Zingt

Utrecht Zingt: Korendag maakt deel uit van het bredere initiatief Utrecht Zingt, dat wordt georganiseerd door ZIMIHC. Het hoofddoel van dit programma is om koorzang in de stad Utrecht te bevorderen, ondersteunen en bovenal te vieren. Het internationale evenement voor koormuziek, Leading Voices 2022, maakte ook deel uit van het Utrecht Zingt programma.