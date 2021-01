Kunstgras is niet te onderscheiden van echt gras

Je hebt een nieuw gazon nodig? Je overweegt kunstgras? Twijfel je nog iets of dit wel een goede keus is? Zou het wel net zo mooi natuurlijk zijn als een echt gazon?

Daar hoef je tegenwoordig absoluut niet meer over in te zitten. Kunstgrassen zijn zo enorm ontwikkeld dat ze eigenlijk niet meer van echt te onderscheiden zijn. Zo realistisch ziet het er op het moment uit. Tja, wat zou je dan nog belemmeren om deze keus te maken? Je hebt een mooi natuurlijk gazon en de voordelen zijn legio.

Je kunt de grasmaaier verkopen

Had je al een gazon? Liep je elke week achter je grasmaaier aan door de tuin? Of het nu warm was of niet, het gras moest gemaaid worden. Kies je ervoor om kunstgras te gaan kopen, dan kun je de grasmaaier verkopen. Je hebt voortaan nauwelijks meer omkomen naar het gazon. Natuurlijk gras is best moeilijk te onderhouden. Voordat je het weet, heb je een kale of een lelijke plek. Kunstgras is bijzonder onderhoudsvriendelijk. Denk bijvoorbeeld ook aan sproeien, verticuteren en bemesten. Reken maar uit hoeveel uren je dat in een hele lente en zomer gaat opleveren. Natuurlijk is er nog wel iets onderhoud nodig, maar dat staat niet in verhouding. Het is vooral van belang dat je het kunstgras schoonhoudt. En dat er, zo nodig, bladeren en takken worden verwijderd. Dit ligt natuurlijk ook wel aan je tuin. Zou je dat blad namelijk laten liggen en maak je nooit schoon, dan loop je kans op onkruid. Schoonmaken gaat snel en gemakkelijk met een harde bezem. Een bijkomend voordeel hiervan is dat de grassprieten meteen weer mooi rechtop komen te staan.

Kunstgras blijft altijd groen

Wat voor weer het ook is, je gazon blijft er mooi uitzien. Het blijft altijd groen van kleur. Je hoeft niet bang te zijn voor kale plekken, mos of onkruid. Ook na een zware regenbui kun je meteen weer op het gras lopen. Ongeacht het seizoen, het gras ziet er altijd netjes uit. Heb je een natuurlijk gazon, dan loop je in de winter al snel kans op lelijke kale plekken. Zeker na een paar fikse regenbuien.

Kunstgras gaat lang mee

Vroeger moest je nepgras redelijk snel vervangen. Soms zelfs al na een paar jaar. Op die manier had je er natuurlijk wel extra werk aan en het bezorgde je ook een extra kostenpost. Met het kunstgras van tegenwoordig hoef je daar niet bang voor te zijn. Dit verslijt niet zomaar. Het is van zeer hoge kwaliteit en absoluut kleurvast. Voor invloeden van zon, sneeuw en regen hoef je niet bang te zijn.

Water kan goed weglopen

De laatste jaren hebben we steeds vaker te maken met hevige regenbuien. Kies je voor veel bestrating in je tuin, dan kan het water niet weg. Met kunstgras heb je totaal niet met dit probleem te kampen. Als kunstgras op een goede manier wordt aangelegd, kan het regenwater prima en rustig in de grond zakken. Zo hoef je niet bang te zijn dat je gazon blank komt te staan.