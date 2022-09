Kunstmanifestatie CareFull: 35 kunstprojecten op bijzondere locaties in en rond Utrecht

Van 10 september tot en met 30 oktober 2022 vindt CareFull plaats. Dit is een kunstmanifestatie met ruim 50 kunstenaars op meer dan 20 bijzondere locaties in en rondom Utrecht. Deze gratis toegankelijke kunstroute is een initiatief van Art Utrecht, platform voor beeldende kunst.

Een project over zorg

CareFull is een project dat gaat over ‘zorg’ in de breedste zin van het woord. Zorg voor elkaar, je omgeving, de natuur en jezelf. De kunstenaars reflecteren op de thema’s van nu. Hoe dragen we zorg voor elkaar? Voor mensen en gemeenschappen, natuur en onze (gebouwde) omgeving?

Route door oude binnenstad Utrecht en buitenplaatsen

Een bezoek aan CareFull brengt je behalve naar kunst, naar bijzonder erfgoed en natuur in en om Utrecht. Van de oude binnenstad, met hofjes en musea tot bijzondere locaties rond Utrecht zoals Buitenplaats Doornburgh, Landhuis Oud Amelisweerd en de forten van Waterliniemuseum in Bunnik.

Kunstprojecten, installaties, wandelingen en performances

Met de plattegrond en het programma op de website stel je jouw eigen dagprogramma samen. Je kunt langs (interactieve) kunstinstallaties, kijken in tuinen, deelnemen aan bijzondere wandelingen, workshops, ervaringsdiners en performances.

Thema CareFull en kunstenaars

De stad is een verzameling van mensen, culturen en gemeenschappen, laat ook CareFull zien. Let’s grow flowers van Jolanda Schouten is een community borduurproject waarbij een diverse groep mensen uit alle windstreken uit AZC en noodopvang Utrecht samen borduren aan een serie grote tuintapijten.

Ook zijn er persoonlijke ervaringen van kunstenaars rond het thema zorg. Mitchel Breed laat zijn project over waanzin – nu en in de geschiedenis van de kunsten – zien met voorbeelden als Vincent van Gogh en Jheronimus Bosch. Hierin betrekt hij zijn eigen ervaringen met mentale gevoeligheid die hij visueel en bespreekbaar maakt in workshops en gesprekken.

Toen Eva Spierenburg rouw ervoer, realiseerde ze zich dat dit zich fysiek en lokaal in het lichaam bevindt. Voor CareFull maakt ze een installatie waarmee ze ons uitnodigt de relatie tussen hoofd, gevoelens en lichaam te ervaren. Zorg in de stad zien we ook letterlijk in de stad terug. In de gebouwen en hun functies.

In het project The Healer van Bart Lunenburg onderzoekt hij waar in de stad zich nog plekken bevinden die voor zorg waren ingericht en gebouwd. Zijn zoektocht bracht hem bij de 17e eeuwse ziekenzaal in Museum Catharijneconvent waar hij een nieuwe installatie realiseert.

Voor meer informatie over CareFull zie: www.artutrecht.com/carefull.