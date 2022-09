Kunstmanifestatie UtrechtDownUnder bij tuincentrum Steck

2 september – 2 oktober 2022

De hele maand september kun je bij Steck terecht voor een grote pop-up tentoonstelling over de verhouding tussen mens en natuur. Onder de naam ‘Kunst op volle grond’ presenteert UtrechtDownUnder de werken van 24 kunstenaars in de kassen, de tuinen en op de parkeerplaats.

Installaties tussen het groen

Zien hoe een kunstwerk uit zichzelf groeit? De levensgeschiedenis van een kamerplant horen en soep slurpen uit de kelk van een vleesetende plant? Bij Kunst op volle grond kom je allerlei bijzondere installaties, objecten, performances, tekeningen, wandkleden, fotografie en video’s tegen tussen het plantgoed, het tuingereedschap en het winkelend publiek.

Relatie met de natuur

De 24 kunstenaars hebben zich allemaal verdiept in de (verstoorde) relatie tussen mens en natuur. In het licht van de dreigende klimaatcrisis is dit thema actueler dan ooit. De kunstenaars onderzochten wat hun relatie is met de natuurlijke orde. Hieruit zijn 30 werken geselecteerd, die het thema met humor en verbeeldingskracht benaderen. Bijna alle werken zijn gemaakt met duurzame of hergebruikte materialen, of vanuit een circulair proces.

UtrechtDownUnder

UtrechtDownUnder is onderdeel van kunstenaarsvereniging Kunstliefde. Met tweejaarlijkse tentoonstellingen presenteert ze actuele kunst van spraakmakende Utrechtse kunstenaars op bijzondere locaties voor een breed publiek. Kunst op volle grond is de 5e editie van UtrechtDownUnder. Het is de eerste keer dat de tentoonstelling in een tuincentrum plaatsvindt.

Steck

Tuincentrum en stadsoase Steck, gelegen tussen Overvecht en natuurgebied Noorderpark Ruigenhoek, biedt onderdak aan lokale (duurzame) ondernemers, kwekers en tuinders als de Pluktuin en de Voedseltuin. Met workshops waarin mens en natuur samenkomen, uitgebreide informatie over klimaatvriendelijk tuinieren en een breed assortiment in kamerplanten, tuinplanten, gereedschap en accessoires brengt Steck mens en natuur samen in de eigen achtertuin.

Programma

Kunst op volle grond is te zien van 2 september tot en met 2 oktober tijdens de reguliere openingstijden van Steck: ma-vr 9.30 – 18.00 uur, za: 9.30 – 17.00 uur en zo: 11.00 – 17.00 uur. De entree voor de tentoonstelling is € 2,50 (kinderen tot 12 jaar gratis). Naast de tentoonstelling is er een programma van lezingen, kunstenaarsfilms, verdwaaltochten en workshops. Kijk voor meer informatie op www.steckutrecht.nl.