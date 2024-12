Kunstproject BUILD! bracht ondernemers en kunstenaars samen: ‘Een kijkje in elkaars keuken’

Metershoge kunstwerken op een bedrijventerrein? Het is iets dat je niet vaak ziet, maar in Utrecht gebeurde het afgelopen zomer. Lage Weide was het toneel van een speciaal artistiek project: BUILD! Zes jonge kunstenaars werkten samen met de ondernemers van Lage Weide en lieten zich inspireren door het bedrijventerrein. Het resultaat: zes prachtige kunstwerken in de openbare ruimte, waar iedereen er van kan genieten. Het ILW Parkmanagement Lage Weide heeft Ruud Kuijer en het werkteam van BUILD! de gelegenheid gegeven het project te pitchen aan de ondernemers tijdens het jaarlijkse Pitch Your Project. Daar werd positief gestemd, waarna de bijdrage van Ondernemersfonds Utrecht volgde.

“Er wordt vaak gedacht dat Ondernemersfonds Utrecht er voornamelijk is voor de retail en horeca, maar de cultuursector betaalt ook mee aan het fonds. Het is daarom mooi dat er zoiets als BUILD! ontstaat”, zegt Redmar Hueting. Hij is binnen het fonds verantwoordelijk voor de eerste beoordeling van de aanvragen.

Kunstenaar Wouter van der Giessen is trots en blij dat hij een van de beelden mocht maken. “De plek heeft iets unieks”, zegt hij. “We kennen allemaal de beelden in parken, maar het was juist spannend om op zo’n nieuwe locatie aan het werk te gaan. Het was een leuke uitdaging. Als ik daar rondkijk, vind ik het een speeltuin voor volwassenen.”

Véronique Baar, Krista van der Bron en Fadenka van der Sloot waren verantwoordelijk voor de organisatie van het project. BUILD! viert het tienjarig jubileum van Ruud Kuijers’ monumentale Waterwerken langs het Amsterdam-Rijnkanaal: het grootste beeldenproject in de Nederlandse openbare ruimte. Daarnaast wilden de initiatiefnemers ook vooral kennis doorgeven aan nieuwe kunstenaars.

“Ik wilde dat ze zouden ervaren hoe het is om samen met bedrijven iets te maken”, zegt Ruud, een van de begeleiders van de kunstenaars. “Als kunstenaar moet je aan alle kanten weten hoe het werkt. Ik wilde de technische kant overbrengen aan jonge makers. Je hoeft het niet allemaal zelf te kunnen, maar als je erbij bent kan je het proces wel artistiek sturen.”

Verrassing en innovatie

De kunstenaars kregen alle vrijheid om hun eigen kunstwerk te ontwerpen, maar bedrijventerrein Lage Weide moest wel hun inspiratiebron zijn. “Ze hebben daar allemaal op hun eigen manier vorm aan gegeven”, zegt Krista. “Het zijn hele gave, verschillende werken geworden. De een heeft zich meer gefocust op de geschiedenis van het gebied, de ander weer op de sloopindustrie.”

“We wilden met het project ook de leefbaarheid van het terrein verbeteren”, zegt Véronique. “Mensen maken daar dagelijks hun pauzewandelingen.” Krista: “Daarnaast kregen de ondernemers en de kunstenaars zo een kijkje in elkaars keuken. Er is met veel enthousiasme samengewerkt. Het project zorgde voor leuke gesprekken tussen de kunstenaars en de ondernemers. Het bleek een fijne match te zijn, omdat ze net zo nieuwsgierig zijn.”

Zo wilde Laura Schurink, een van de kunstenaars, een krul in een radiator laten leggen door een van de bedrijven. “Als je met ongewone vragen komt, zet je een ander soort denken in gang”, zegt Véronique. Ruud: “Dan gebeuren er dingen die je van tevoren niet kunt bedenken. Die krul hebben ze er ter plekke voor haar in gemaakt met een kraan. Ik geloof dat er in het daadwerkelijk zelf maken verrassing en innovatie zit.” Véronique: “Dat zijn kleine momenten, maar je hebt een ander soort contact met elkaar. Je leert wat een kunstenaar doet en wat een ondernemer doet. Dat is waardevol voor wederzijds begrip.”

‘Vonkje overgeslagen’

“Het bredere verhaal is dat er wel wat meer aandacht en liefde mag zijn voor industrieterreinen”, zegt Krista. “Hopelijk is het een eerste stap naar meer creatieve samenwerking tussen de kunstwereld en de ondernemers. Het zou mooi zijn als er een vonkje is overgeslagen.”

BUILD! werd mede mogelijk gemaakt door financiële steun door Ondernemersfonds Utrecht. Er betaalden ook andere fondsen mee. Verder is er nauw samengewerkt met ILW Parkmanagement Lage Weide. Zij waren een belangrijke schakel tussen de ondernemers en de kunstenaars.

“De plek van de kunstwerken was super”, vindt Redmar. “Daardoor fiets of loop je net even een stukje verder. Ik kijk ernaar uit om ze terug te zien op andere plekken op Lage Weide. In mijn beleving kan er in de buitenruimte, ook met geld vanuit Ondernemersfonds Utrecht, nog heel veel meer dan alleen op Lage Weide.”

De kunstwerken waren van 14 september tot 30 november te zien bij Paviljoen Waterwerken aan de Isotopenweg 55. Nu wordt er hard gezocht naar een permante plek op het terrein voor ieder kunstwerk. Sinds deze maand zijn de beelden zowel te huur als te koop. Interesse? Stuur dan een mailtje naar werkteambuild@gmail.com.