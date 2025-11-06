Laat elk kind in Utrecht meedoen

In Utrecht groeit 1 op de 9 kinderen op in armoede. Voor hen is meedoen aan sport of muziekles, je verjaardag vieren, hulp bij huiswerk of een fiets niet vanzelfsprekend.

25 jaar Stichting Leergeld Utrecht

Op 3 november bestaat Stichting Leergeld Utrecht 25 jaar. Geen reden voor feest, want we waren liever overbodig geweest. Maar helaas is de behoefte aan onze steun groter dan ooit. Waar we in het jaar van oprichting enkele tientallen Utrechtse kinderen hielpen, zijn dat er nu meer dan 6.000 per jaar.

Achter die cijfers schuilen kinderen die zonder onze hulp niet mee kunnen doen. Geen laptop hebben om huiswerk te maken. Geen fiets om naar school te gaan. De sportcontributie niet kunnen betalen, betekent geen voetbalteam. En als er geen geld is voor een kinderfeestje, dreigt sociale uitsluiting. En dat terwijl meedoen juist zo belangrijk is voor het zelfvertrouwen, de gezondheid en de toekomst van een kind.

De cirkel doorbreken

Armoede is zelden tijdelijk. Kinderen die in armoede opgroeien, hebben later meer kans om opnieuw in armoede te belanden. Armoede zorgt ervoor dat kinderen geen gelijke kansen krijgen om hun talent te ontdekken en te ontwikkelen. Onbenut talent raakt ieder kind en zijn omgeving, en is van invloed op de stad als geheel. Door te investeren in hun ontwikkeling, doorbreken we die cirkel. Steun van Leergeld Utrecht is een investering in de toekomst van de kinderen en de stad Utrecht.

Samen kansen creëren

Leergeld Utrecht zet zich in voor gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar die opgroeien in armoede. We betalen mee aan schoolspullen, een tweedehands fiets of laptop, sportcontributie of culturele activiteiten, zodat ook deze kinderen, net als hun leeftijdsgenootjes erbij horen. Of zoals een moeder aangeeft: ‘Leergeld Utrecht biedt mijn kinderen geen luxe maar dat wat nodig is.’

We werken samen met scholen, sportverenigingen, hulpverleners, bedrijven en particulieren. Dankzij die samenwerking kunnen we snel en gericht helpen, dichtbij de gezinnen zelf. Het kind staat centraal, alles is erop gericht dat we meedoen mogelijk maken.

Mensen maken Stichting Leergeld Utrecht

Achter Leergeld Utrecht staan vooral mensen: ruim 30 betrokken vrijwilligers en een klein team vaste krachten. Zij zorgen ervoor dat aanvragen snel worden behandeld en hulp direct bij gezinnen terechtkomt. Deze persoonlijke aanpak maakt ons werk effectief en warm. We kennen de gezinnen vaak bij naam en werken met korte lijnen. Zo blijft iedere euro goed besteed, precies daar waar het verschil wordt gemaakt.

Blijf niet aan de zijlijn staan

Na 25 jaar Leergeld Utrecht weten we één ding zeker: elk kind dat kan meedoen, telt mee. Op school, bij sport of muziek en in de samenleving. Maar niet zonder onze steun.

Bouw mee aan een sterke samenleving van morgen met gelijke kansen voor alle Utrechtse kinderen.

Wilt u weten hoe u een bijdrage kan leveren? Kijk op www.leergeldutrecht.nl/steun-leergeld.