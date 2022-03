Laatste kans: De botanische revolutie

Steeds meer kunstenaars stellen kritische vragen over de relatie tussen mens en natuur. Daarom roept het Centraal Museum op tot een botanische revolutie!

De tuin spreekt al eeuwenlang tot de verbeelding. Het is een plek die geassocieerd wordt met harmonische idylle, een plek waar de cyclus van het leven tot uiting komt, een plek voor contemplatie, rust van dagelijkse hectiek en beslommeringen.

De botanische revolutie vertelt het verhaal van de tuin als vruchtbare inspiratiebron voor kunstenaars. Door de eeuwen heen hebben kunstenaars, schrijvers, dichters en denkers de tuin telkens op een andere manier beschreven, weergegeven en vormgegeven. Gerrit Komrij – aan wiens Huizinga-lezing uit 1990 de titel is ontleend – beschrijft hoe het beeld van de tuin lange tijd nauw verweven is geweest met mentaliteitsontwikkelingen en controverses tussen ideeënwerelden.

Ook in hedendaagse kunst is de tuin een rijke bron van inspiratie. Het is geen romantisch verlangen dat centraal staat, maar de roep om een nieuw bewustzijn van onze relatie met de aarde. Welke actuele reflecties bieden kunstenaars op het paradijs, de volkstuin, klimaatverandering? Verrassende klassieke en moderne voorbeelden tonen de diepe wortels van de thema’s uit de tentoonstelling.

Luister in de mediaguide naar de verhalen van cultuurjournalist Yuki Kho en regisseur en environmentalist Safi Graauw. Zij vertellen verhalen op basis van hun kennis, persoonlijke ervaring en bewondering over hun favorieten uit de tentoonstelling. Ook nodigt de mediaguide uit om wat langer stil te staan bij enkele kunstwerken. Neem bij deze langere stops deel aan een kijkmeditatie van kunstenaar Adelijn van Huis of luister naar een verhaal van kunstenaar Joan Kuhlman.

De botanische revolutie toont werk van Derk Alberts, Maria Thereza Alves, Yael Bartana, Jurgen Bey, Juliette Blightman, Abraham Bloemaert, Johannes Bosschaert, Ambrosius Bosschaert de Jonge, Andrea Büttner, Persijn Broersen & Margit Lukács, Sara Sejin Chang (Sara van der Heide), CPR (Charlotte Rooijackers), Meester van Delft, Jeremy Deller, Elspeth Diederix, Stan Douglas, Albrecht Dürer, Cecile Espinasse, Ian Hamilton Finlay, Vincent van Gogh, Lungiswa Gqunta, Hendrick Goltzius, Rumiko Hagiwara, Saskia Noor van Imhoff, Patricia Kaersenhout, Tetsumi Kudo, Herman Justus Kruyder, Jort van der Laan, Hans van Lunteren & Ienke Kastelein, Kerry James Marshall, meester van Paulus en Barnabas, Maria Sibylla Merian, Otobong Nkanga, Maria Pask, Otto van Rees, Willem de Rooij, Roelant Saverij, Jennifer Tee, Henk Wildschut.

